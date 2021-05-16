السمك المشوي الرهيب في البيت باسرار تتبيلة المطاعم الاصلية السحرية الخطيرة

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السمك المشوي الرهيب في البيت باسرار تتبيلة المطاعم ، السمك المشوي من الأكلات التي تحافظ على صحة الإنسان وتمده بكثير من العناصر الغذائية المفيدة جداً والذي يمنع الأمهات من السمك المشوي هو أنها ستكون مضطرة بأن يتم تحضيره خارج المنزل وفي ظل الظروف والتي نمر بها جميعها تجعلنا في حيرة وخوف مستمر من الوباء الذي ينتقل إلينا بكل سهولة، لذلك حرصنا على أن نقدم لك اليوم سيدتي طريقة عمل السمك المشوي في البيت.
السمك المشوي الرهيب في البيت باسرار تتبيلة المطاعم
لكي تحصلين على سمك مشوي لذيذ لابد من أن تقومين بتنظيفه والتخلص من جميع القشور وأحشائه وغسله جيداً تحت الماء الجاري ثم يتم اتباع الآتي:السمك المشوي بالردة: المقادير:
- 2 كيلو جرام سمك بلطي.
- 8 فصوص ثوم مفروم ناعم.
- 2 ثمرة بصل مفروم ناعم.
- 2/1 كوب عصير ليمون.
- 1 ثمرة فلفل رومي مقطع شرائح صغيرة.
- 1 ملعقة ملح.
- 1 ملعقة كمون.
- 1 ملعقة فلفل أسود.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 1 ثمرة جزر مبشور.
- أولاً لابد من أن يتم تنظيف السمك جيداً من الداخل والخارج باستخدام الماء والملح والخل والدقيق ثم يرفعه منها ويترك ليتصفى تماماً.
- في وعاء متوسط الحجم قومي بخلط 2/1 كمية البصل المفروم مع باقي المكونات السابقة ثم يتم تطبيقها داخل وخارج السمك.
- ثم اخلطي الكمية المتبقية من البصل مع الفلفل الأخضر والجزر ثم يضاف الملح والفلفل والكمون والليمون.
- يوضع أيضاً الخليط داخل السمك ومن ثم يتم وضعه في الردة حتى يتغطى تماماً.
- ثم يتم استخدام الفرشاة اغمريها في الزيت ومرريها على السمك المغطى بالردة.
- وبعدها يوضع السمك بورق القصدير وادخليها إلى الفرن ومن ثم توضع على الشواية حتى أن يتم يستوي تماماً ويتم تشويه.
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السمك المشوي الرهيب في البيت باسرار تتبيلة المطاعم ، السمك المشوي من الأكلات التي تحافظ على صحة الإنسان وتمده بكثير من العناصر الغذائية المفيدة جداً والذي يمنع الأمهات من السمك المشوي هو أنها ستكون مضطرة بأن يتم تحضيره خارج المنزل وفي ظل الظروف والتي نمر بها جميعها تجعلنا في حيرة وخوف مستمر من الوباء الذي ينتقل إلينا بكل سهولة، لذلك حرصنا على أن نقدم لك اليوم سيدتي طريقة عمل السمك المشوي في البيت.
السمك المشوي الرهيب في البيت باسرار تتبيلة المطاعم
لكي تحصلين على سمك مشوي لذيذ لابد من أن تقومين بتنظيفه والتخلص من جميع القشور وأحشائه وغسله جيداً تحت الماء الجاري ثم يتم اتباع الآتي:السمك المشوي بالردة: المقادير:
- 2 كيلو جرام سمك بلطي.
- 8 فصوص ثوم مفروم ناعم.
- 2 ثمرة بصل مفروم ناعم.
- 2/1 كوب عصير ليمون.
- 1 ثمرة فلفل رومي مقطع شرائح صغيرة.
- 1 ملعقة ملح.
- 1 ملعقة كمون.
- 1 ملعقة فلفل أسود.
- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
- 1 ثمرة جزر مبشور.
- أولاً لابد من أن يتم تنظيف السمك جيداً من الداخل والخارج باستخدام الماء والملح والخل والدقيق ثم يرفعه منها ويترك ليتصفى تماماً.
- في وعاء متوسط الحجم قومي بخلط 2/1 كمية البصل المفروم مع باقي المكونات السابقة ثم يتم تطبيقها داخل وخارج السمك.
- ثم اخلطي الكمية المتبقية من البصل مع الفلفل الأخضر والجزر ثم يضاف الملح والفلفل والكمون والليمون.
- يوضع أيضاً الخليط داخل السمك ومن ثم يتم وضعه في الردة حتى يتغطى تماماً.
- ثم يتم استخدام الفرشاة اغمريها في الزيت ومرريها على السمك المغطى بالردة.
- وبعدها يوضع السمك بورق القصدير وادخليها إلى الفرن ومن ثم توضع على الشواية حتى أن يتم يستوي تماماً ويتم تشويه.
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