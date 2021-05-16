السمك المشوي الرهيب في البيت باسرار تتبيلة المطاعم الاصلية السحرية الخطيرة

السمك المشوي الرهيب في البيت باسرار تتبيلة المطاعم ، السمك المشوي من الأكلات التي تحافظ على صحة الإنسان وتمده بكثير من العناصر الغذائية المفيدة جداً والذي يمنع الأمهات من السمك المشوي هو أنها ستكون مضطرة بأن يتم تحضيره خارج المنزل وفي ظل الظروف والتي نمر بها جميعها تجعلنا في حيرة وخوف مستمر من الوباء الذي ينتقل إلينا بكل سهولة، لذلك حرصنا على أن نقدم لك اليوم سيدتي طريقة عمل السمك المشوي في البيت.

لكي تحصلين على سمك مشوي لذيذ لابد من أن تقومين بتنظيفه والتخلص من جميع القشور وأحشائه وغسله جيداً تحت الماء الجاري ثم يتم اتباع الآتي:

2 كيلو جرام سمك بلطي.

8 فصوص ثوم مفروم ناعم.

2 ثمرة بصل مفروم ناعم.

2/1 كوب عصير ليمون.

1 ثمرة فلفل رومي مقطع شرائح صغيرة.

1 ملعقة ملح.

1 ملعقة كمون.

1 ملعقة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 ثمرة جزر مبشور.