كريم كنز دهنة واحدة منة ساحرة لتفتيح الجسم والعانة وبين الفخذين والابط فى غمضة عين

كريم كنز دهنة واحدة منة ساحرة لتفتيح الجسم والعانة ، إذا كنت تبحثين عن حلول علاجية للتخلص من اسمرار البشرة والبقع الداكنة فنحن من سيقدم لك الحل، لأننا نعطيك العلاج وليس منتج غير معروف، لا يمكن أن تجدين أفضل من المواد الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر المفيدة لصحة البشرة وتجعلها تتخلص من كل مشكلاتها وتظهر في أفضل حال.

يحتوي الكريم الطبيعي على كثير من المواد المفيدة التي لا يمكن أن تجدينها في أي منتج أخر لأنها من صنع الله عز وجل ويوجد بداخلها كل ما هو مفيد وصحي ومنها ما يلي:

يحتوي هذا الكريم على مجموعة من المكونات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها وتخلص من البقع الداكنة الناتج عن أشعة الشمس الضارة أو الحبوب أو البثور وغيرها ومن أهم مكونات الكريم:

4/1 كوب حليب سائل.

4/1 كوب لوز مطحون.

4/1 كوب عسل.

2 ملعقة كبيرة مسحوق كركم.

2/1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

في وعاء قومي بوضع العسل الطبيعي وعصير الليمون وامزجيهم جيداً.

ثم عليك بإضافة الحليب والكركم واللوز ومن ثم يتم خلطهم حتى يصبح لديك خليط متجانس.

قومي بوضع الخليط في الثلاجة وانتظري لمدة 12 ساعة أو أكثر حتى أن يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

يتم تطبيق الكريم على البشرة وركزي على المناطق الداكنة.

يبكون من الأفضل إذا تم تطبيق الكريم قبل النوم فهذا يجعل البشرة تستفيد أكثر.

قومي بخلط شرائح الخيار في الخلاط الكهربائي مضاف لها 4 ملاعق كبيرة دقيق وعصير برتقالة و3 ملاعق كبيرة عصير ليمون، اخلطي المكونات معاً ثم يضاف قليل من السكر وقلبي حتى يذوب، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 6 ساعات في عبوة محكمة الغلق وبها يطبق على البشرة ويترك 20 دقيقة ثم اغسلي الجسم بالماء الفاتر.