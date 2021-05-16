كيفية تحضير فطائر خلية النحل الهشة بالخطوات

خلية النحل أو الشهدة (في المغرب) هي نوع من المعجنات اشتهرت في معظم الدول العربية خاصّة في دول الخليج. تحضّر من الطحين، اللبن، الزيت، الخميرة، الملح، المحلب وحبة البركة.

تحشى عادةً بالجبن الأبيض وحبة البركة. كما يمكن أن تحضّر بالبارمزان والثوم خلية النحل يتم حشوها بالجبن الكريمي، ثم تسقى بالعسل إما بعد خروجها مباشرة من الفرن أو وقت التقديم، وايضا يمكن أن اقدمها بدقيق القمح الكامل لتكون صحية أكثر ومناسبة أيضاً للأطفال.

حشوة خلية النحل

حيث تعتبر المعجنات من أطباق المقبلات الشهية والمحببة للكثير من الأشخاص ،وتتميز بأنه يمكن تحضيرها بأكثر من حشوة حيث يمكن إعدادها بالخضار أو اللحوم والأجبان، حيث ان خلية النحل هشه قطنيه بعجينه قطنيه، تشتهر عمل خلية النحل في شهر رمضان المبارك وهي سهلة وسريعة وذات طعم لذيذ ومحبب إلى كل أفراد الأسرة.

رشة من حبة البركة.

شربات “للتقديم”.

بيضة “للوجه”.

ماء دافئ “للعجين”.

رشة من السميد.

رشة من السمسم.

أربعة أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

نصف كوب من الزيت.

جبنة مربعات.

خلط الحليب البودرة والدقيق ورشة الملح والخميرة والسكر معًا، ثمّ إضافة الزيت والعجن، ثمّ إضافة الماء الدافئ تدريجيًا حتى تصبح عجينة متجانسة.

ترك العجينة حتى تختمر في مكان دافئ، ثمّ تقسيم العجينة على شكل كرات صغيرة، وحشو كلّ عجينة بقطعة من الجبنة.

رصّ كرات العجين في صينية مجهزة بعد رشّها بالسميد، وترك مسافة بين كل كرة وأخرى.

دهن وجه الكرات بالبيض المخفوق، ثمّ رشها بحبة البركة والسمسم، ووضعها في فرن ساخن حتى تنضج.

.سكب الشربات على خلية النحل حسب الرغبة وتقديمها.

مقادير خلية النحلطريقة تحضير خلية النحل