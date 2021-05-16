اسرع و انجح طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بأقل نسبة دهون وسر ألتوريقه من الداخل

انجح طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، الكرواسون من المخبوزات ذات الطعم الرائع وهو سهل التحضير وهو من الأكلات التي يتم تناولها مع الشاي في الصباح كوجبة إفطار كما أنه من الأكلات المفضلة للأطفال وهي سهلة التحضير. انجح طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بأقل نسبة دهون انجح طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بأقل نسبة دهون مكونات عمل الكرواسون نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

رشه ملح.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زبدة مملحة.

4 ملعقة صغيرة زيت. طريقة تحضير الكرواسون في طبق صغير يتم و ضع الخميرة مع قليل من السكر والماء لإذابة الخميرة.

مع قليل من السكر والماء لإذابة الخميرة. في طبق صغير يتم وضع السكر مع الحليب لأذابته.

في وعاء عميق يتم إضافة الدقيق والخميرة والزيت واللبن وتقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج تتكون عجينة ناعمة.

يتم ترك العجين في مكان دافئ لمدة 2-3 ساعات حتى يختمر ويزداد حجمه.

يتم إعادة عجن العجين مرة أخرى وتركه لمدة 2-3 ساعات مره اخرى حتى يزداد حجمها أكثر وأكثر.

علي سح من الدقيق يتم فرد العجين ودهن الزبدة على ثلثي العجين.

يتم إعادة عجن العجين مرة أخرى وتركه لمدة 2-3 ساعات مره اخرى حتى يزداد حجمها أكثر وأكثر. علي سح من يتم فرد العجين ودهن الزبدة على ثلثي العجين. يتم طوي الثلثين المدهون بالزبدة على بعضهما.

يتم دهن الثلث الثالث بالزبدة ثم وضعه فوق الثلثان المطويان.

يتم عمل ذلك مع باقي كمية العجين حتى تنتهي.

يتم عمل دائرة من العجين ثم تقطيعها إلي 12 قطعه متساويه في شكل مثلث ثم لف كل قطعة من قاعدة المثلث وحتى الرأس.

في صينية يتم وضع ورق الزبدة ثم وضع الكرواسون عليها وتركها لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى ترتاح يتم تسخين الفرن على درجه حراره 200 درجه مئويه.

يتم خفق 2 صفار بيض مع قليل من الماء ويدهن سطح الكرواسون بها.

يتم وضع الكرواسون في الفرن لمده ربع ساعه حتى يصبح ذات لون ذهبي. طريقة تحضير الكرواسون الوسوم

انجح طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، الكرواسون من المخبوزات ذات الطعم الرائع وهو سهل التحضير وهو من الأكلات التي يتم تناولها مع الشاي في الصباح كوجبة إفطار كما أنه من الأكلات المفضلة للأطفال وهي سهلة التحضير. انجح طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بأقل نسبة دهون انجح طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بأقل نسبة دهون مكونات عمل الكرواسون نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

2 كوب دقيق.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

رشه ملح.

نصف كوب حليب.

نصف كوب زبدة مملحة.

4 ملعقة صغيرة زيت. طريقة تحضير الكرواسون في طبق صغير يتم و ضع الخميرة مع قليل من السكر والماء لإذابة الخميرة.

مع قليل من السكر والماء لإذابة الخميرة. في طبق صغير يتم وضع السكر مع الحليب لأذابته.

في وعاء عميق يتم إضافة الدقيق والخميرة والزيت واللبن وتقلب المكونات مع بعضها حتى تمتزج تتكون عجينة ناعمة.

يتم ترك العجين في مكان دافئ لمدة 2-3 ساعات حتى يختمر ويزداد حجمه.

يتم إعادة عجن العجين مرة أخرى وتركه لمدة 2-3 ساعات مره اخرى حتى يزداد حجمها أكثر وأكثر.

علي سح من الدقيق يتم فرد العجين ودهن الزبدة على ثلثي العجين.

يتم إعادة عجن العجين مرة أخرى وتركه لمدة 2-3 ساعات مره اخرى حتى يزداد حجمها أكثر وأكثر. علي سح من يتم فرد العجين ودهن الزبدة على ثلثي العجين. يتم طوي الثلثين المدهون بالزبدة على بعضهما.

يتم دهن الثلث الثالث بالزبدة ثم وضعه فوق الثلثان المطويان.

يتم عمل ذلك مع باقي كمية العجين حتى تنتهي.

يتم عمل دائرة من العجين ثم تقطيعها إلي 12 قطعه متساويه في شكل مثلث ثم لف كل قطعة من قاعدة المثلث وحتى الرأس.

في صينية يتم وضع ورق الزبدة ثم وضع الكرواسون عليها وتركها لمدة 30 إلى 40 دقيقة حتى ترتاح يتم تسخين الفرن على درجه حراره 200 درجه مئويه.

يتم خفق 2 صفار بيض مع قليل من الماء ويدهن سطح الكرواسون بها.

يتم وضع الكرواسون في الفرن لمده ربع ساعه حتى يصبح ذات لون ذهبي. طريقة تحضير الكرواسون

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