نظام رجيم سهل وسريع يفقدك 8 كيلو جرام في الشهر

نظام رجيم سهل وسريع لإنقاص الوزن بما يقرب إلى 8 كيلو جرامات في الشهر أي 2 كيلو جرام في الأسبوع الواحد، ورغم ذلك يحتوي الرجيم أو النظام الغذائي الذي سنطرحه اليوم على مأكولات متنوعة والكثير من الخيارات المتاحة حتى يمكنك الشعور بالشبع، فأفضل شيء في رحلة إنقاص الوزن أن تتبع رجيم سهل ومشبع ويضمن لك حياة أفضل وتغيير أسلوب حياتك وتحويل حياتك إلى صحية، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أفضل رجيم لإنقاص الوزن بسرعة وبسهولة لما يصل إلى 8 كيلو شهرياً. نظام رجيم سهل وسريع الأسبوع الأول الإفطار شريحتين من التوست البُر “القمح الكامل” مع بيضة مسلوقة وثمرة خيار وجرجير.

الغداء: ربع دجاجة مسلوقة أو 150 جرام لحم مسلوق أو سمكة مشوية مع طبق سلطة و 3 ملاعق أرز أو مكرونة أو نصف رغيف خبز أسمر.

العشاء: ثمرتين من الفاكهة مع كوب زبادي.

مسموح بملعقتين سكر يومياً وجوب حليب خالي الدسم. الأسبوع الثاني الإفطار: نصف كوب كورن فليكس لو شوفان مع كوب حليب خالي الدسم وملعقة عسل نحل.

الغداء: علبة تونة مع نصف رغيف خبز مع سلطة.

العشاء: شريحة توست مع ملعقة كبيرة جبنة فيتا مع سلطة.

لا توجد ملعقتين سكر في هذا الأسبوع. الأسبوع الثالث الإفطار: نصف رغيف خبز قمح كامل مع 3 ملاعق فول وسلطة.

الغداء: نصف كيلو جرام صدور دجاج مسلوق أو مشوي أو نصف كيلو جرام سمك مشوي مع سلطة.

العشاء: زبادي.

مسموح بملعقتين سكر. الأسبوع الرابع الأيام الثلاثة الأولى منه مثل الأسبوع الأول.

الأيام الثلاثة الثانية منه مثل الأسبوع الثالث. نصائح لعمل نظام غذائي سريع وسهل تناول المياه كلما شعرت بالجوع.

يمكن تناول الخس والخيار بين الوجبات في حالة الجوع الشديد.

يسمح بالمشروبات العشبية في نظامك الغذائي بشرط ألا تزيد عن ملعقتين سكر باليوم.

المشي لمدة نصف ساعة يومياً بدءاً من الأسبوع الثالث. نظام رجيم سهل وسريع الأسبوع الأولالأسبوع الثانيالأسبوع الثالثالأسبوع الرابعنصائح لعمل نظام غذائي سريع وسهل الوسوم

نظام رجيم سهل وسريع لإنقاص الوزن بما يقرب إلى 8 كيلو جرامات في الشهر أي 2 كيلو جرام في الأسبوع الواحد، ورغم ذلك يحتوي الرجيم أو النظام الغذائي الذي سنطرحه اليوم على مأكولات متنوعة والكثير من الخيارات المتاحة حتى يمكنك الشعور بالشبع، فأفضل شيء في رحلة إنقاص الوزن أن تتبع رجيم سهل ومشبع ويضمن لك حياة أفضل وتغيير أسلوب حياتك وتحويل حياتك إلى صحية، في هذا المقال من موقعكم ثقفني نقدم لكم أفضل رجيم لإنقاص الوزن بسرعة وبسهولة لما يصل إلى 8 كيلو شهرياً. نظام رجيم سهل وسريع الأسبوع الأول الإفطار شريحتين من التوست البُر “القمح الكامل” مع بيضة مسلوقة وثمرة خيار وجرجير.

الغداء: ربع دجاجة مسلوقة أو 150 جرام لحم مسلوق أو سمكة مشوية مع طبق سلطة و 3 ملاعق أرز أو مكرونة أو نصف رغيف خبز أسمر.

العشاء: ثمرتين من الفاكهة مع كوب زبادي.

مسموح بملعقتين سكر يومياً وجوب حليب خالي الدسم. الأسبوع الثاني الإفطار: نصف كوب كورن فليكس لو شوفان مع كوب حليب خالي الدسم وملعقة عسل نحل.

الغداء: علبة تونة مع نصف رغيف خبز مع سلطة.

العشاء: شريحة توست مع ملعقة كبيرة جبنة فيتا مع سلطة.

لا توجد ملعقتين سكر في هذا الأسبوع. الأسبوع الثالث الإفطار: نصف رغيف خبز قمح كامل مع 3 ملاعق فول وسلطة.

الغداء: نصف كيلو جرام صدور دجاج مسلوق أو مشوي أو نصف كيلو جرام سمك مشوي مع سلطة.

العشاء: زبادي.

مسموح بملعقتين سكر. الأسبوع الرابع الأيام الثلاثة الأولى منه مثل الأسبوع الأول.

الأيام الثلاثة الثانية منه مثل الأسبوع الثالث. نصائح لعمل نظام غذائي سريع وسهل تناول المياه كلما شعرت بالجوع.

يمكن تناول الخس والخيار بين الوجبات في حالة الجوع الشديد.

يسمح بالمشروبات العشبية في نظامك الغذائي بشرط ألا تزيد عن ملعقتين سكر باليوم.

المشي لمدة نصف ساعة يومياً بدءاً من الأسبوع الثالث. نظام رجيم سهل وسريع الأسبوع الأولالأسبوع الثانيالأسبوع الثالثالأسبوع الرابعنصائح لعمل نظام غذائي سريع وسهل

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