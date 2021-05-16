تبييض الأسنان في 5 دقائق والتخلص من أصفرار الأسنان بوصفات طبيعيا 100٪ فعال

تبييض الأسنان في 5 دقائق والتخلص من أصفرار الأسنان، لابد من تنظيف الأسنان باستمرار للتخلص من الاصفرار وتجنب حدوث تسوس الأسنان وتراكم البكتيريا الفنية والحبر على الأسنان ولذا لا يوجد أسهل من الوصفات الطبيعية التي يمكن عملها في المنزل وتنظيف الأسنان للحصول على أسنان نظيفة. تبييض الأسنان في 5 دقائق والتخلص من أصفرار الأسنان تبييض الأسنان في 5 دقائق والتخلص من أصفرار الأسنان وصفات تبييض الأسنان في المنزل بكل سهولة وصفة قشر الموز يحتوي الموز على البوتاسيوم والماغنسيوم وهى عناصر غذائية تمتصها الأسنان والتخلص من الاصفرار ويتم ذلك كالتالي: يتم اختيار ثمرة من الموز الناضج ذات القشرة الصفراء وتجنب القشرة السمراء.

يتم تقشير ثمرة الموز وفرك الأسنان بها من الجهة الداخلية وتركها على الأسنان لمدة 10 دقائق مع ترك الفم مفتوح وجعل الشفاه بعيدة عن الأسنان.

يتم غسل الأسنان بالماء.

يتم استخدام الوصفة مرة كل يوم. وصفة صودا الخبز وصفة صودا الخبز مكونات صودا الخبز نصف ملعقة صغيرة صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم.

قليل من معجون الأسنان. طريقة استخدام صودا الخبز يتم مزج المكونات وعمل خليط.

يتم وضع الخليط على الأسنان وفركها لمدة 3-5 دقائق ثم غسل الأسنان.

يتم استخدام الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع. قشر البرتقال طريقة استخدام صودا الخبزقشر البرتقال مكونات قشر البرتقال يحتوي قشر البرتقال على الكالسيوم وفيتامين ج وهما يعملان على قتل البكتيريا التي تتراكم في الفم ويتم استخدامه كالتالي:

يتم استخدام قشر البرتقال الطازج على الأسنان وفرك الأسنان كل يوم ليلاً قبل النوم.

يمكن استخدام مسحوق قشر البرتقال المجفف بدلاً من القشر الطازج وفرك الأسنان به.

يجب الانتظام على الوصفة للحصول على أفضل النتائج. طريقة أستخدام الفراولة طريقة أستخدام الفراولة تحتوي الفراولة على فيتامين ج والذي يعمل على تبييض الأسنان ويتم استخدامها كالتالي: يتم هرس عدد 5-7 حبات من الفراولة وجعلها ناعمة.

يتم وضع الفراولة على الأسنان وفرك الأسنان ثم غسلها بالماء.

يتم استخدام الوصفة مرتين في اليوم. الوسوم

تبييض الأسنان في 5 دقائق والتخلص من أصفرار الأسنان، لابد من تنظيف الأسنان باستمرار للتخلص من الاصفرار وتجنب حدوث تسوس الأسنان وتراكم البكتيريا الفنية والحبر على الأسنان ولذا لا يوجد أسهل من الوصفات الطبيعية التي يمكن عملها في المنزل وتنظيف الأسنان للحصول على أسنان نظيفة. تبييض الأسنان في 5 دقائق والتخلص من أصفرار الأسنان تبييض الأسنان في 5 دقائق والتخلص من أصفرار الأسنان وصفات تبييض الأسنان في المنزل بكل سهولة وصفة قشر الموز يحتوي الموز على البوتاسيوم والماغنسيوم وهى عناصر غذائية تمتصها الأسنان والتخلص من الاصفرار ويتم ذلك كالتالي: يتم اختيار ثمرة من الموز الناضج ذات القشرة الصفراء وتجنب القشرة السمراء.

يتم تقشير ثمرة الموز وفرك الأسنان بها من الجهة الداخلية وتركها على الأسنان لمدة 10 دقائق مع ترك الفم مفتوح وجعل الشفاه بعيدة عن الأسنان.

يتم غسل الأسنان بالماء.

يتم استخدام الوصفة مرة كل يوم. وصفة صودا الخبز وصفة صودا الخبز مكونات صودا الخبز نصف ملعقة صغيرة صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم.

قليل من معجون الأسنان. طريقة استخدام صودا الخبز يتم مزج المكونات وعمل خليط.

يتم وضع الخليط على الأسنان وفركها لمدة 3-5 دقائق ثم غسل الأسنان.

يتم استخدام الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع. قشر البرتقال طريقة استخدام صودا الخبزقشر البرتقال مكونات قشر البرتقال يحتوي قشر البرتقال على الكالسيوم وفيتامين ج وهما يعملان على قتل البكتيريا التي تتراكم في الفم ويتم استخدامه كالتالي:

يتم استخدام قشر البرتقال الطازج على الأسنان وفرك الأسنان كل يوم ليلاً قبل النوم.

يمكن استخدام مسحوق قشر البرتقال المجفف بدلاً من القشر الطازج وفرك الأسنان به.

يجب الانتظام على الوصفة للحصول على أفضل النتائج. طريقة أستخدام الفراولة طريقة أستخدام الفراولة تحتوي الفراولة على فيتامين ج والذي يعمل على تبييض الأسنان ويتم استخدامها كالتالي: يتم هرس عدد 5-7 حبات من الفراولة وجعلها ناعمة.

يتم وضع الفراولة على الأسنان وفرك الأسنان ثم غسلها بالماء.

يتم استخدام الوصفة مرتين في اليوم.

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