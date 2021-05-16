اسرار بلح الشام المقرمش في البيت باسهل طريقة زى الجاهز بالخطوات

اسرار بلح الشام المقرمش في البيت باسهل طريقة بلح الشام من الحلويات المشهورة جداً وكذلك التي تمتاز بسرعة تجهيزها، تعرف على طريقة تجهيز بلح الشام المقرمش على الطريقة المصرية، حيث يشمل المطبخ العربي الكثير من الحلويات والأطباق الشهيرة وأنواع أخرى جيدة من مختلف النكهات، وكذلك يحتوي على العديد من الفوائد اللامحدودة، وفيما يلي نقدم لك بعض الطرق البسيطة والسريعة لعمل بلح الشام المقرمش. اسرار بلح الشام المقرمش في البيت باسهل طريقة المكونات ملعقة واحدة ممتلئة من النشا.

شربات جاهزة.

كوب ممتلئ من الطحين.

1/4 كوب كبير من الزيت.

ربع ملعقة قلية زعفران.

ثلاثة أرباع أكواب من الماء.

قليل من الملح.

ملعقة قليلة من مسحوق الهيل.

3 أو 4 بيضات (حسب حجم البيض).

يمكن تذوق كمية صغيرة من الزعفران. طريقة عمل بلح الشام المقرمش يخلط الطحين مع النشا ويخلط جيدا ويترك جانبا.

نضع الماء + الزيت + السكر + الملح في القدر في القدر حتى يغلي.

تأكد من تقليب الدقيق باستمرار في كل مرة حتى تشعر برائحته، ثم يصبح عجينة ناعمة، حيث أن مرحلة العجن من أهم مراحل النجاح في وقت متأخر من الليل.

نرفع كل العناصر عن الموقد ونضيف إليها البيضة الأولى مع مزجهم جيداً، لكن تأكد من أن العجين بارد، ثم يقلب حتى يختفي.

ثم نضع بيضة أخرى مع الفانيليا ونخلط جيداً.

العجينة يتم وضعها في كيس المعجنات ونقطع العنب العميق إلى قطع صغيرة بالزيت البارد حتى تمتلئ المقلاة.

ثم ضعه على الموقد حتى يبدأ في التسخين ويرتفع إلى الأعلى.

ستلاحظ أن بلح الشام تغير لونه، وفي هذه الحالة يتم رفعه ووضعه في شربات.

ثم ضعه في مصفاة حتى يتم إخراج الشراب الزائد ووضعه مرة أخرى.

يمكنك أيضًا استخدام ألوان الطعام الطبيعية لتلوين بلح الشام كما تريدين.

تعتبر هذه الطريقة أفضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش، ولكن لاستخدام هذه الطريقة بنجاح، يجب اتباع جميع مكونات بلح الشام، كما قومنا بتوضيحها اليوم. الوسوم

اسرار بلح الشام المقرمش في البيت باسهل طريقة بلح الشام من الحلويات المشهورة جداً وكذلك التي تمتاز بسرعة تجهيزها، تعرف على طريقة تجهيز بلح الشام المقرمش على الطريقة المصرية، حيث يشمل المطبخ العربي الكثير من الحلويات والأطباق الشهيرة وأنواع أخرى جيدة من مختلف النكهات، وكذلك يحتوي على العديد من الفوائد اللامحدودة، وفيما يلي نقدم لك بعض الطرق البسيطة والسريعة لعمل بلح الشام المقرمش. اسرار بلح الشام المقرمش في البيت باسهل طريقة المكونات ملعقة واحدة ممتلئة من النشا.

شربات جاهزة.

كوب ممتلئ من الطحين.

1/4 كوب كبير من الزيت.

ربع ملعقة قلية زعفران.

ثلاثة أرباع أكواب من الماء.

قليل من الملح.

ملعقة قليلة من مسحوق الهيل.

3 أو 4 بيضات (حسب حجم البيض).

يمكن تذوق كمية صغيرة من الزعفران. طريقة عمل بلح الشام المقرمش يخلط الطحين مع النشا ويخلط جيدا ويترك جانبا.

نضع الماء + الزيت + السكر + الملح في القدر في القدر حتى يغلي.

تأكد من تقليب الدقيق باستمرار في كل مرة حتى تشعر برائحته، ثم يصبح عجينة ناعمة، حيث أن مرحلة العجن من أهم مراحل النجاح في وقت متأخر من الليل.

نرفع كل العناصر عن الموقد ونضيف إليها البيضة الأولى مع مزجهم جيداً، لكن تأكد من أن العجين بارد، ثم يقلب حتى يختفي.

ثم نضع بيضة أخرى مع الفانيليا ونخلط جيداً.

العجينة يتم وضعها في كيس المعجنات ونقطع العنب العميق إلى قطع صغيرة بالزيت البارد حتى تمتلئ المقلاة.

ثم ضعه على الموقد حتى يبدأ في التسخين ويرتفع إلى الأعلى.

ستلاحظ أن بلح الشام تغير لونه، وفي هذه الحالة يتم رفعه ووضعه في شربات.

ثم ضعه في مصفاة حتى يتم إخراج الشراب الزائد ووضعه مرة أخرى.

يمكنك أيضًا استخدام ألوان الطعام الطبيعية لتلوين بلح الشام كما تريدين.

تعتبر هذه الطريقة أفضل طريقة لعمل بلح الشام المقرمش، ولكن لاستخدام هذه الطريقة بنجاح، يجب اتباع جميع مكونات بلح الشام، كما قومنا بتوضيحها اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار بلح الشام المقرمش في البيت باسهل طريقة زى الجاهز بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.