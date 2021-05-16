وصفة كيكة الفانيليا الهشة واللذيذة في البيت لتحضيرها في المناسبات وأعياد الميلاد بسهولة

يعتبر الكيك من أشهر أنواع الحلويات المخبوزة التي يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد وحتى الأيام العادية، والذي يمتاز بطعمه الخفيف واللذيذ وطريقة تحضيره السهلة، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كيكة الفانيليا العادية لتتمكنوا من تزويقها في المناسبات وأعياد الميلاد، أو تقديمها بجانب كوب من الشاي والاستمتاع بطعمها الشهي.

وصفة كيكة الفانيليا الهشة واللذيذة

نحتاج في هذه الوصفة إلى ما يلي:

2 كوب من الدقيق المنخول.

4 بيضة درجة حرارة الغرفة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

كوب إلا ربع كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الخل.

بشر ليمونة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

كوب إلا ربع كوب من السكر.

طريقة عمل كيكة الفانيليا في البيت بالخطوات

يمكن تحضير الكيكة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: