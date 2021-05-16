وصفة كيكة الفانيليا الهشة واللذيذة في البيت لتحضيرها في المناسبات وأعياد الميلاد بسهولة

يعتبر الكيك من أشهر أنواع الحلويات المخبوزة التي يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد وحتى الأيام العادية، والذي يمتاز بطعمه الخفيف واللذيذ وطريقة تحضيره السهلة، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كيكة الفانيليا العادية لتتمكنوا من تزويقها في المناسبات وأعياد الميلاد، أو تقديمها بجانب كوب من الشاي والاستمتاع بطعمها الشهي.وصفة كيكة الفانيليا الهشة واللذيذة
نحتاج في هذه الوصفة إلى ما يلي:
- 2 كوب من الدقيق المنخول.
- 4 بيضة درجة حرارة الغرفة.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- كوب إلا ربع كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- بشر ليمونة.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- كوب إلا ربع كوب من السكر.
يمكن تحضير الكيكة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً ننخل الدقيق مع الملح والبيكنج باودر جيداً في وعاء.
- وفي وعاء آخر نخفق البيض مع السكر جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كثيف، ولون فاتح.
- نقوم بإضافة كلاً من بشر الليمون والفانيليا إلى الخليط، ونستمر في الخفق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت، ونحرك المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط لزج.
- نقوم بإضافة الدقيق بالتناوب مع الحليب المضاف له الخل، ونستمر في ذلك حتى تنتهي الكميات منهم.
- مع الاستمرار في الخلط.
- نقوم بتجهيز قالب الكيك وندهنه بالطحينة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ندخل الكيك إلى الفرن الساخن ونتركه حتى يستوي ويصبح لونه ذهبي.
- نخرجه ونتركه جانباً حتى يبرد.
- ثم نقوم بتزيين الكيكة بالكريم شانتيه والفواكه أو صوص الشوكولاتة.
- يمكن تقديم الكيكة سادة مع الشاي والقهوة.
- بالهنا والشفا لكم.
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يعتبر الكيك من أشهر أنواع الحلويات المخبوزة التي يتم تحضيرها في المناسبات والأعياد وحتى الأيام العادية، والذي يمتاز بطعمه الخفيف واللذيذ وطريقة تحضيره السهلة، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة وأكثر من نكهة، وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل كيكة الفانيليا العادية لتتمكنوا من تزويقها في المناسبات وأعياد الميلاد، أو تقديمها بجانب كوب من الشاي والاستمتاع بطعمها الشهي.وصفة كيكة الفانيليا الهشة واللذيذة
نحتاج في هذه الوصفة إلى ما يلي:
- 2 كوب من الدقيق المنخول.
- 4 بيضة درجة حرارة الغرفة.
- رشة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- كوب إلا ربع كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- بشر ليمونة.
- ملعقة كبيرة فانيليا.
- كوب إلا ربع كوب من السكر.
يمكن تحضير الكيكة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً ننخل الدقيق مع الملح والبيكنج باودر جيداً في وعاء.
- وفي وعاء آخر نخفق البيض مع السكر جيداً بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كثيف، ولون فاتح.
- نقوم بإضافة كلاً من بشر الليمون والفانيليا إلى الخليط، ونستمر في الخفق.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت، ونحرك المكونات مع بعضها حتى نحصل على خليط لزج.
- نقوم بإضافة الدقيق بالتناوب مع الحليب المضاف له الخل، ونستمر في ذلك حتى تنتهي الكميات منهم.
- مع الاستمرار في الخلط.
- نقوم بتجهيز قالب الكيك وندهنه بالطحينة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- ندخل الكيك إلى الفرن الساخن ونتركه حتى يستوي ويصبح لونه ذهبي.
- نخرجه ونتركه جانباً حتى يبرد.
- ثم نقوم بتزيين الكيكة بالكريم شانتيه والفواكه أو صوص الشوكولاتة.
- يمكن تقديم الكيكة سادة مع الشاي والقهوة.
- بالهنا والشفا لكم.
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