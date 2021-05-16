طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بكل تفاصيلها وتكات عملها الدقيقة

المكرونة بالبشاميل من الاكلات التى يفضلها الكثيرين من الاطفال والكبار، فهى تعتبر وجبة سهلة فى الاكل ولكن نجد ان معظم الناس يجدون صعوبة فى عملها، على الرغم من انها سهلة وبسيطة جدا ولكنها تحتاج الى وقت فى تجهيزها، من سلق للمكرونة وعمل البشاميل وعمل الصلصة والحشو، لذلك لا يفضل البعض عملها فى المنزل ويعتمدون على شرائها من المطاعم، ولكننا سوف نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني بكل تفاصيلها الدقيقة التى سوف تساعد الكثيرين فى عملها فى المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير المكرونة بالبشاميل. مكونات المكرونة بالبشاميل مكونات المكرونة بالبشاميل تتكون المكرونة بالبشاميل سهلة ومعظمها موجود فى كل منزل وهى كالاتى: مكونات المكرونة كيس مكرونة قلم.

ماء للسلق.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح. مكونات الحشو 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

2 بصلة متوسطة الحجم.

2 فص من الثوم المهرس.

فلفل اخضر.

عدد ١ جزر مبشورة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الصلصة الحمراء بصلة متوسطة.

فصين من الثوم المهروس.

رشة من الفلفل الاسود.

رشة من الملح.

2 من الطماطم.

ملعة كبيرة من معجون الطماطم. مكونات البشاميل 3 ملعقة كبيرة من الزيت.

3 ملعقة كبيرة من الزبدة.

6 ملاعق كبيرة من الدقيق.

6 اكواب من اللبن او الشوربة. طريقة عمل المكرونة نقوم باحضار حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء. نضيف اليها الزيت والملح ونتركها حتى تغلى . بعد ذلك نقوم بوضع المكرونة ونتركها تغلى لمدة 10 دقائق ونخليها نصف سوا ثم نصفيها بالمصفاة ونتركها جانبا. طريقة عمل الحشو نقوم بتشويح اللحمة المفرومة بالزيت حتى تتحمر مع التقليب المستمر حتى تفك من بعضها. ثم نضيف الثوم والبصل المقطع قطع صغيرة او مبشور والجزر المبشور والفلفل الاخضر المقطع قطع صغيرة. ونقلبهم مع بعض كويس ونرش عليهاالملح والفلفل الاسود حتى تستوى ونتركها جانبا. طريقة عمل الصلصة الحمراء نشوح البصل والثوم حتى تذبل تماما. وبعد ذلك نضيف الطماطم المقطعة ومعجون الطماطم. ونتركها حتى تتسبك ونرش عليها رشة من الملح والفلفل الاسود. طريقة عمل البشاميل نخلط الزيت مع الزبدةعلى النار. وبعد ذلك نضيف الدقيق ونقلبهم حتى يصفر لونهم. وبمضرب سلك نقلب ثم نضيف اللبن ونقلب جيدا. نستمر فى التقليب ونتركه يغلي حتى يصبح قوامه سميك شوية. بعد ذلك ننزله من على النار. طريقة الاعداد والتحضير مكونات المكرونةمكونات الصلصة الحمراءمكونات البشاميلطريقة عمل الحشوطريقة عمل الصلصة الحمراءطريقة عمل البشاميل تكمن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل فى الخطوات السابقة وبعض الخطوات الاخرى وهى كالتالى: نقوم بوضع الصلصة الحمراء على المكرونة ونضيف عليها شوية من البشاميل ونحركها حتى تتغطى تماما. ثم نضع نصف المكرونة فى الصينية ونضع عليها اللحمة ونوزعها فى الصينية. بعد ذلك نضع باقى المكرونة ونوزع عليها البشاميل حتى تتغطى. ونضع عليها قطع صغيرة من الزبدة على الوجه ونضعها فى الفرن حتى يحمر وجهها وبالهنا والشفا. الوسوم

المكرونة بالبشاميل من الاكلات التى يفضلها الكثيرين من الاطفال والكبار، فهى تعتبر وجبة سهلة فى الاكل ولكن نجد ان معظم الناس يجدون صعوبة فى عملها، على الرغم من انها سهلة وبسيطة جدا ولكنها تحتاج الى وقت فى تجهيزها، من سلق للمكرونة وعمل البشاميل وعمل الصلصة والحشو، لذلك لا يفضل البعض عملها فى المنزل ويعتمدون على شرائها من المطاعم، ولكننا سوف نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني بكل تفاصيلها الدقيقة التى سوف تساعد الكثيرين فى عملها فى المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير المكرونة بالبشاميل. مكونات المكرونة بالبشاميل مكونات المكرونة بالبشاميل تتكون المكرونة بالبشاميل سهلة ومعظمها موجود فى كل منزل وهى كالاتى: مكونات المكرونة كيس مكرونة قلم.

ماء للسلق.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من الملح. مكونات الحشو 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة.

2 بصلة متوسطة الحجم.

2 فص من الثوم المهرس.

فلفل اخضر.

عدد ١ جزر مبشورة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات الصلصة الحمراء بصلة متوسطة.

فصين من الثوم المهروس.

رشة من الفلفل الاسود.

رشة من الملح.

2 من الطماطم.

ملعة كبيرة من معجون الطماطم. مكونات البشاميل 3 ملعقة كبيرة من الزيت.

3 ملعقة كبيرة من الزبدة.

6 ملاعق كبيرة من الدقيق.

6 اكواب من اللبن او الشوربة. طريقة عمل المكرونة نقوم باحضار حلة ونضع بها كمية مناسبة من الماء. نضيف اليها الزيت والملح ونتركها حتى تغلى . بعد ذلك نقوم بوضع المكرونة ونتركها تغلى لمدة 10 دقائق ونخليها نصف سوا ثم نصفيها بالمصفاة ونتركها جانبا. طريقة عمل الحشو نقوم بتشويح اللحمة المفرومة بالزيت حتى تتحمر مع التقليب المستمر حتى تفك من بعضها. ثم نضيف الثوم والبصل المقطع قطع صغيرة او مبشور والجزر المبشور والفلفل الاخضر المقطع قطع صغيرة. ونقلبهم مع بعض كويس ونرش عليهاالملح والفلفل الاسود حتى تستوى ونتركها جانبا. طريقة عمل الصلصة الحمراء نشوح البصل والثوم حتى تذبل تماما. وبعد ذلك نضيف الطماطم المقطعة ومعجون الطماطم. ونتركها حتى تتسبك ونرش عليها رشة من الملح والفلفل الاسود. طريقة عمل البشاميل نخلط الزيت مع الزبدةعلى النار. وبعد ذلك نضيف الدقيق ونقلبهم حتى يصفر لونهم. وبمضرب سلك نقلب ثم نضيف اللبن ونقلب جيدا. نستمر فى التقليب ونتركه يغلي حتى يصبح قوامه سميك شوية. بعد ذلك ننزله من على النار. طريقة الاعداد والتحضير مكونات المكرونةمكونات الصلصة الحمراءمكونات البشاميلطريقة عمل الحشوطريقة عمل الصلصة الحمراءطريقة عمل البشاميل تكمن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل فى الخطوات السابقة وبعض الخطوات الاخرى وهى كالتالى: نقوم بوضع الصلصة الحمراء على المكرونة ونضيف عليها شوية من البشاميل ونحركها حتى تتغطى تماما. ثم نضع نصف المكرونة فى الصينية ونضع عليها اللحمة ونوزعها فى الصينية. بعد ذلك نضع باقى المكرونة ونوزع عليها البشاميل حتى تتغطى. ونضع عليها قطع صغيرة من الزبدة على الوجه ونضعها فى الفرن حتى يحمر وجهها وبالهنا والشفا.

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