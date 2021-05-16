أفضل نظام غذائي لخسارة الوزن مع التمارين الرياضية في 7 أيام

أفضل نظام غذائي لخسارة الوزن مع التمارين الرياضية، ممارسة التمارين الرياضة من أهم الوسائل الفعالة في إنقاص الوزن الزائد، ولذلك يلجأ الكثيرين من الاشخاص إلى صالات “الجيم” لممارسة الرياضة، ويعد الوزن المناسب مهم لصحة الجسم، فقد تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بأمراض السكري والكبد والقلب، وإلى جانب ممارسة التمارين الرياضة يجب اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، فهذه الخطط تساعد علي إنقاص الوزن بسرعة وتقوي من الجهاز المناعي لدي الاشخاص، والأن من خلال موقع “ثقفني” دعونا نتعرف علي أهم الانظمة الغذائية الصحية،

كيف يمكن للأشخاص أتباع أفضل نظام غذائي؟

الأنظمة الغذائية التي تحتوي على كمية عالية من البروتين، حيث تساعد كمية البروتين العالية في إنقاص الوزن بطريقة صحية، فإن تناول كمية من الطعام تحتوي علي نسبة عالية من البروتين في الوجبة؛ فإن يعمل علي تقليل الشهية، ويشعر الانسان بالشبع، النظام الغذائي الغني بالبروتينات يقوي العضلات أثناء خسارة الوزن.

نصائح مهمة للمبتدئين في التمارين الرياضية

قبل البدء في الذهاب إلى الجيم لممارسة التمارين، يجب عليك اختيار نظام غذائي صحي، والذي يسرع من فقدان السعرات الحرارية والدهون من الجسم، ويجب الابتعاد عن بعض انواع الاطعمة التي تزيد من الوزن مثل الدقيق الابيض، والنشويات، والسكريات، على فقدان الدهون والسعرات الحرارية من الجس، ويجب عليك إدخال بعض من الاطعمة الخاصة ومنها:

أطعمة منخفضة الكربوهيدرات

في هذا النظام الغذائي يجب تقليل كمية الكربوهيدرات، فإن انخفاض نسبة الكربوهيدرات في الوجبات الغذائية مفيدًا ليس فقط لفقدان الوزن ولكن أيضًا للصحة العامة، ويقلل الوزن ويقلل من نسبة الكوليسترول وينظم نسبة السكر في الدم. النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو نظام غذائي يمكنك الحفاظ عليه لفترة طويلة وخاصة مرضي السكري

اطعمة نباتية

يحتوي هذا النظام الغذائي علي الكثير من البقوليات والفواكه والخضار والحبوب، ويعتبر هذا النظام عنصر فعال في تكوين جسم صحي للإنسان واكتساب وزن متوازن، ويتم أدخال مشروبات وحلوي قليلة جداً، وهذا النظام يقلل من السعرات الحرارية في جسم الانسان بجانب ممارسة التمارين الرياضية.

بعض الدهون في الأطعمة

عند اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، فيجب عليك التركيز علي بعض الاطعمة التي تحتوي علي الدهون الغير مشبعة، مثل المكسرات، والاسماك والتونة وسمك السلمون، وبعض الزيوت مثل زيت الزيتون وزيت السمسم.

أفضل نظام غذائي لخسارة الوزن

ويمكن اتباع هذا النظام الغذائي لمدة أسبوع، والذي يساعد على إنقاص الوزن مع ممارسة التمارين الرياضية

اليوم الأول والثاني:

وجبة الإفطار: شريحتين من التوست الأسمر وبيضة مسلوقة وثمرة من الخيار

وجبة الغداء: ½ صدر دجاجة مشوية منزوع منها الدهن، وطبق من السلطة الخضراء ويحتوي على ثمرة من الخيار وثمرتين من الطماطم و1 فلفل وكزبرة خضراء وعصير ليمونة وملعقة من زيت السمسم ونصف جزرة

وجبة العشاء: كوب من الزبادي خالي الدسم مضاف له نصف ليمونة وثمرة تفاح

اليوم الثاني والثالث:

وجبة الإفطار: شريحة من التوست الأسمر وقطعة من الجبنة البيضاء الغير مملحة وبعض من الجرجير

وجبة الغداء: ¼ كيلو من السمك المشوي مع طبق من السلطة الخضراء و¼ كوب أرز بسمتي مسلوق وثمرة تفاح

العشاء: شريحتين من التوست الأسمر مع شريحة من لحم العجل وتكون مسلوقة أو مشوية، وكوب من الزبادي منزوع الدسم،

اليوم الرابع والخامس:

وجبة الإفطار: 2 بيضة مسلوقة مهروسة مضاف إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، وكوب من عصير البرتقال الطازج

وجبة الغداء: علبة من التونة مصفاه من الزيت، وطبق سلطة خضراء، وشريحة من التوست الأسمر، وثمرة جزر

وجبة العشاء: كوب من الزبادي منزوع الدسم مضاف إليه ملعقة من الشوفان، وثمرة من التفاح

اليوم السابع:

وجبة الإفطار: قطعة من الجبنة البيضاء الغير مملحة، شريحة من التوست، مع بعض شرائح البطيخ، ⅛ كوب مكسرات

وجبة الغداء: خضار مشكل مشوي، ⅛ كوب مكرونة مسلوقة، و½ صدر دجاج مسلوق وطبق سلطة خضراء وثمرة تفاح.

وجبة العشاء: سمكة مشوية علي الجيريل، 2 ملعقة أرز بني، طبق سلطة خضراء، ثمرتين من التفاح.

ملحوظة: تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والنشويات أثناء ممارسة التمارين الرياضية فإن ذلك يؤثر على إنقاص الوزن.