أسباب الإمساك عند الأطفال وكيفيه العلاج من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الطفل والأم أيضا لصعوبة عملية الإخراج عند الطفل حيث أن الكثير من الأطفال تعانى من الإمساك وتظهر أعراضة على الطفل في صعوبة التبرز والشعور بالخوف والقلق والاضطراب واحيانا البكاء أثناء عملية التبرز مما يجعل الطفل يتجنب عملية الإخراج لصعوبتها فيقل عدد مرات التبرز بالنسبة للطفل العادي الذي لا يعانى من الإمساك ويرجع الإمساك عند الأطفال لأسباب عديدة منها أسباب وراثية ومنها أسباب تخص النظام الغذائي للطفل والآن نقوم بشرح أسباب الإمساك عند الأطفال وكيفيه العلاج .

أسباب الإمساك عند الأطفال

يجب معرفة أسباب المشكلة حتى نتمكن من الوصول لحل المشكلة فهناك أسباب عديدة تسبب الإمساك عند الطفل منها:

سوء التغذية فقد يرجع الإمساك للنظام الغذائي الخاطئ الذي يتبعه الطفل فتناول الحلويات التي تحتوى على المواد الحافظة والمياه الغازية بكثرة يسبب الإمساك عند الطفل .

تناول النشويات بكثرة يسبب الإمساك مثل الارز والمعكرونة والبطاطس والبطاطا .

عدم تناول الغذاء الصحي المفيد مثل الخضروات والفواكه ألتي تحتوى على الألياف الطبيعية حيث تسهل عملية الهضم والإخراج .

قد تسبب الألبان الإمساك لدى بعض الأطفال .

عدم شرب كمية كافية من السوائل حيث تسهل عملية الهضم والإخراج .

قد تتسبب بعض الأدوية الطبية في حدوث الإمساك عند الأطفال لذا يجب قراءة النشرة الطبية جيدا والأعراض الجانبية قبل تناول الطفل لأي دواء .

تغيير النظام الغذائي للطفل خصوصا بعد فطام الطفل من الرضاعة حيث يتغير نظامه الغذائي من السوائل إلى الأطعمة الصلبة .

وقد يرجع الإمساك عند الأطفال لعوامل وراثية فقد يورثها الطفل من الأب أو الأم إذا كان يعانون من الإمساك أو قد يورثها من احد أفزاد العائلة .

كيفية علاج الإمساك عند الأطفال

قد يلجأ البعض لاستخدام الملينات للتخلص من الإمساك ولكنها حلول مؤقتة وليست كافية فيجب حل المشكلة بإتباع نظام غذائي صحي مثل :