كنز رباني لتطويل الشعر وصفات طبيعية وفعالة 2021

جميع الفتيات يبحثون عن طرق تطويل الشعر والعناية به وهنا سوف نعرض إليكي كنز رباني لتطويل الشعر لتحصلي على شعر انسيابي لامع وكثيف والتخلص من تساقط الشعر وقشرة الشعر والكثير من المشاكل التي تواجه الكثير من الفتيات.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

إليكي بعض الوصفات الطبيعية الفعالة لتطويل الشعر وتكثيفه في أسرع وقت ممكن.

يمكنك استخدام العسل على الشعر حيث يقوي من بصيلات الشعر ويمنع من تساقطه ويعطي للشعر الترطيب العميق الذي يحتاجه.

مقادير الوصفة

2 كأس من الماء الدافئ.

2 ملعقة من العسل.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

ضعي الماء والعسل وقلبيهم جيدًا ثم اغسلي الشعر بالشامبو وضعي الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

وصفة الليمون لتطويل الشعر

يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يدخل في فروة الشعر ويغذي البصيلات ويقويها

مقادير الوصفة

عصير ليمونتين من حبات الليمون.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة تحضير واستخدام الوصفة

ضعي عصير الليمون مع ماء واخلطيهم جيدًا وقومي بغسل الشعر بالشامبو ثم ضعي عصير الليمون ودلكي فروة الرأس جيدًا واتركيه لمدة خمس دقائق ويشطف بالماء الفاتر ويفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

وصفة الحليب لتطويل الشعر

يحتوي الحليب على الكثير من الفيتامينات التي تساعد على تقوية الشعر وتجعله أكثر نعومة وأقل تساقط.

مكونات الوصفة

½ كأس من الحليب.

½ كأس من الماء.

تحضير واستخدام الوصفة

اضيفي الحليب على الماء وقومي بخلطهم جيدًا وضعيه في زجاجة ورشيه على الشعر وقومي بتسريحه حتى يتخلل في جميع خصلات الشعر ويتم امتصاصه جيدًا في فروة الشعر واتركيه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو ويفضل تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.