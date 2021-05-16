جربي وصفة الدجاج المحشي بالأرز في مطبخك لألذ وأطيب مذاق على السفرة

يوجد طرق كثيرة جداً ومختلفة لتحضير الدجاج، ولا يمكن حصر هذه الطرق، ومن أشهرها الدجاج المحشي بالأرز، حيث يعتبر من أسهل الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الضيق، فيمكن تحضيرها بسرعة بالإضافة إلى طعمها اللذيذ، ويمكنكم الاعتماد عليها في هذه الأيام، حيث أن جميع الأمهات في حيرة مع انتهاء رمضان ولا تعرف ماذا تحضر على الفطار بالأخص بعد انتهاء جميع الأفكار طوال الشهر. مكونات عمل الدجاج المحشي بالأرز دجاجة وزن كيلو أو كيلو ونصف.

كمية قليلة من عصير الليمون.

بهارات مشكلة.

حبهان.

ورق اللورا.

ملح حسب الرغبة.

صنوبر.

بصلة.

أرز.

زيت.

لحمة مفرومة. طريقة تحضير الدجاج المحشية بالخطوات أولاً نغسل الدجاجة جيداً وننقعها في ماء ممزوج بخل وليمون وملح.

نحضر الحشو أثناء نقع الدجاجة، ونقوم بنقع الأرز في كمية مناسبة من الماء الدافئ.

نضع زيت في وعاء على النار ونضيف له اللحمة المفرومة والملح والبهارات.

ثم نقوم بإضافة الأرز بعد تصفيته من الماء ونقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.

نقوم بإضافة ماء إلى الأرز، ونتركه على النار حتى يغلي.

بعد الغليان نهدأ حرارة النار ونتركه حتى يستوي نصف سوا.

نحمص الصنوبر ونتركه جانباً.

بعد أن يستوي الأرز نضيف له الصنوبر.

نغسل الدجاج من خليط النقع جيداً بالماء فقط، ونحضيها من الداخل بالحشو المحضر.

نقوم بغلق الدجاجة من كل مكان باستخدام الأعواد الخشبية.

نقوم بتسخين الزيت في وعاء عميق وواسع ونضيف له البصل، ثم نضع الدجاجة في الوعاء، ونغمرها بالماء.

نقوم بإضافة الملح والبهارات والحبهان وورق اللورا إلى الماء.

نتركها على النار المتوسطة حوالي ساعة حتى تستوي جيداً.

بعد ذلك نخرجها ونصفيها ونضعها في صينية.

ندهن الدجاجة بزيت الزيتون، وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. مكونات عمل الدجاج المحشي بالأرزطريقة تحضير الدجاج المحشية بالخطوات الوسوم

يوجد طرق كثيرة جداً ومختلفة لتحضير الدجاج، ولا يمكن حصر هذه الطرق، ومن أشهرها الدجاج المحشي بالأرز، حيث يعتبر من أسهل الوصفات التي يمكن الاعتماد عليها في الوقت الضيق، فيمكن تحضيرها بسرعة بالإضافة إلى طعمها اللذيذ، ويمكنكم الاعتماد عليها في هذه الأيام، حيث أن جميع الأمهات في حيرة مع انتهاء رمضان ولا تعرف ماذا تحضر على الفطار بالأخص بعد انتهاء جميع الأفكار طوال الشهر. مكونات عمل الدجاج المحشي بالأرز دجاجة وزن كيلو أو كيلو ونصف.

كمية قليلة من عصير الليمون.

بهارات مشكلة.

حبهان.

ورق اللورا.

ملح حسب الرغبة.

صنوبر.

بصلة.

أرز.

زيت.

لحمة مفرومة. طريقة تحضير الدجاج المحشية بالخطوات أولاً نغسل الدجاجة جيداً وننقعها في ماء ممزوج بخل وليمون وملح.

نحضر الحشو أثناء نقع الدجاجة، ونقوم بنقع الأرز في كمية مناسبة من الماء الدافئ.

نضع زيت في وعاء على النار ونضيف له اللحمة المفرومة والملح والبهارات.

ثم نقوم بإضافة الأرز بعد تصفيته من الماء ونقلب المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.

نقوم بإضافة ماء إلى الأرز، ونتركه على النار حتى يغلي.

بعد الغليان نهدأ حرارة النار ونتركه حتى يستوي نصف سوا.

نحمص الصنوبر ونتركه جانباً.

بعد أن يستوي الأرز نضيف له الصنوبر.

نغسل الدجاج من خليط النقع جيداً بالماء فقط، ونحضيها من الداخل بالحشو المحضر.

نقوم بغلق الدجاجة من كل مكان باستخدام الأعواد الخشبية.

نقوم بتسخين الزيت في وعاء عميق وواسع ونضيف له البصل، ثم نضع الدجاجة في الوعاء، ونغمرها بالماء.

نقوم بإضافة الملح والبهارات والحبهان وورق اللورا إلى الماء.

نتركها على النار المتوسطة حوالي ساعة حتى تستوي جيداً.

بعد ذلك نخرجها ونصفيها ونضعها في صينية.

ندهن الدجاجة بزيت الزيتون، وندخلها الفرن حتى تأخذ اللون الذهبي. مكونات عمل الدجاج المحشي بالأرزطريقة تحضير الدجاج المحشية بالخطوات

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