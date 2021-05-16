طريقة عمل بيتي فور العيد الهش اللذيذ مثل الجاهز من البيت

البيتي فور من الحلويات الشهيرة التي تقدم في الكثير من الدول العربية لأنه يتميز بمذاق جميل يحبه الكبير والصغير، كما أنه يشتهر في عيد الفطر لتقديمه للزائرين والعزومات، والكثير منا يتجه لشراء البيتي فور الجاهز بدون التفكير في خبزه وتحضيره منزليًا، على الرغم من أنه هناك الكثير من طرق تحضير البيتي فور في المنزل، ونعرض عليكم بمناسبة اقتراب عيد الفطر أفضل طريقة للبيتي فور الهش القوام. مقادير بيتي فور العيد المنزلي مقادير بيتي فور العيد المنزلي مكونات عجينة البيتي فور سكر بودرة: 2 كوب.

دقيق ناعم: واحد كيلو جرام.

كاكاو: أربعة ملاعق ذات حجم كبير.

فانيليا: ملعقة واحدة ذات حجم صغير.

زبدة طرية: مقدار كوب ونصف كوب.

بيض: عدد ثلاثة حبات متوسطة.

ملح طعام: ملعقة ذات حجم صغير. مكونات تزيين البيتي فور مكونات تزيين البيتي فور يتم استخدام أي كمية من المكونات التالية حسب الحاجة: شيكولاتة.

مربى.

فارماسيل ملون. خطوات عمل البيتي فور المنزلي في المضرب الكهربي نضيف الزبدة مع السكر البودرة ونخلط باستمرار حتى يذوبا سويًا.

وأثناء الخفق نضع الفانيلا ويليها البيض الحبة تلو الأخرى مع ضرورة استمرار الخفق أثناء الإضافة.

الآن نبدأ بوضع الدقيق ومن ثم الملح وتزود السرعة قليلًا لحين ملاحظة تجانس القوام للعجينة.

بعد التأكد من تماسك العجينة نقوم بتقسيمها لنصفين نستخدم جزء واحد لنضيف إليه مقدار الكاكاو حتى تصبح بنية اللون والنصف الآخر بدون.

نستخدم كيس الحلويات بالقمع المراد استخدامه لتشكيل البيتي فور.

نحضر صينية الفرن ونبدأ في رص البيتي فور بها مع ترك مسافة بين الواحدة والأخرى ونستمر حتى ننهي العجينة.

نجعل حرارة الفرن المستخدمة مرتفعة ونضع صينية الفرن به وعندما ينضج البيتي فور نخرجه ليبرد.

ونزينه بعد ذلك بالشيكولاتة والمربى والفارمسيل حسب الرغبة. خطوات عمل البيتي فور المنزلي الوسوم

البيتي فور من الحلويات الشهيرة التي تقدم في الكثير من الدول العربية لأنه يتميز بمذاق جميل يحبه الكبير والصغير، كما أنه يشتهر في عيد الفطر لتقديمه للزائرين والعزومات، والكثير منا يتجه لشراء البيتي فور الجاهز بدون التفكير في خبزه وتحضيره منزليًا، على الرغم من أنه هناك الكثير من طرق تحضير البيتي فور في المنزل، ونعرض عليكم بمناسبة اقتراب عيد الفطر أفضل طريقة للبيتي فور الهش القوام. مقادير بيتي فور العيد المنزلي مقادير بيتي فور العيد المنزلي مكونات عجينة البيتي فور سكر بودرة: 2 كوب.

دقيق ناعم: واحد كيلو جرام.

كاكاو: أربعة ملاعق ذات حجم كبير.

فانيليا: ملعقة واحدة ذات حجم صغير.

زبدة طرية: مقدار كوب ونصف كوب.

بيض: عدد ثلاثة حبات متوسطة.

ملح طعام: ملعقة ذات حجم صغير. مكونات تزيين البيتي فور مكونات تزيين البيتي فور يتم استخدام أي كمية من المكونات التالية حسب الحاجة: شيكولاتة.

مربى.

فارماسيل ملون. خطوات عمل البيتي فور المنزلي في المضرب الكهربي نضيف الزبدة مع السكر البودرة ونخلط باستمرار حتى يذوبا سويًا.

وأثناء الخفق نضع الفانيلا ويليها البيض الحبة تلو الأخرى مع ضرورة استمرار الخفق أثناء الإضافة.

الآن نبدأ بوضع الدقيق ومن ثم الملح وتزود السرعة قليلًا لحين ملاحظة تجانس القوام للعجينة.

بعد التأكد من تماسك العجينة نقوم بتقسيمها لنصفين نستخدم جزء واحد لنضيف إليه مقدار الكاكاو حتى تصبح بنية اللون والنصف الآخر بدون.

نستخدم كيس الحلويات بالقمع المراد استخدامه لتشكيل البيتي فور.

نحضر صينية الفرن ونبدأ في رص البيتي فور بها مع ترك مسافة بين الواحدة والأخرى ونستمر حتى ننهي العجينة.

نجعل حرارة الفرن المستخدمة مرتفعة ونضع صينية الفرن به وعندما ينضج البيتي فور نخرجه ليبرد.

ونزينه بعد ذلك بالشيكولاتة والمربى والفارمسيل حسب الرغبة. خطوات عمل البيتي فور المنزلي

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