طريقة عمل الفتة المصرية على أصولها لتحضيرها في أيام العيد

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات الشعبية التي يتم تحضير في مصر وبعض دول الوطن العربي، ويحبها الكبار وبعض الصغار، وتشتهر بتحضيرها في أول أيام العيد، وتعتمد على الأرز والعيش واللحمة، وتعتبر من أسهل الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة وبدون تعب، وعلى الرغم من ذلك تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، وسوف نقدم لكم طريقتها التقليدية من المطبخ المصري، لتتمكنوا من تحضيرها على أصولها. مكونات عمل الفتة المصرية نصف كيلو من اللحمة الحمراء المقطعة إلى مكعبات ومسلوقة.

2 كوب من الأرز الأبيض المغسول.

5 ملعقة كبيرة من السمنة.

10 فصوص من الثوم المهروس.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الخل.

3 رغيف من العيش المحمص ومقطع إلى قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كمية قليلة من الفلفل الأسود.

2 كوب من معجون الطماطم. طريقة تحضير الفتة المصرية بالخطوات في وعاء عميق على النار نضف كمية قليلة من السمنة، ثم نضيف لها ربع الكمية من الثوم.

نقلب حتى يتحمر الثوم جيداً.

ثم نقوم بإضافة معجون الطماطم والملح والفلفل ونقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتسبك الصلصة.

في وعاء آخر نضع كمية مناسبة من الزيت، ونضيف لها الأرز، ونقلب قليلاً.

ثم نقوم بإضافة كمية من المرقة على الأرز ونضيف الملح والفلفل، ونتركه على النار حتى يستوي.

نضع قطع العيش في صينية ونرش عليها سمنة، وندخلها الفرن حتى تتحمص.

نقوم بتحمير الربع الثاني من الثوم في السمنة مع الخل، ونضيف مرقة وملح وفلفل.

نترك الخليط على النار يغلي.

في الطبق نضع العيش المحمص ونصب عليه خليط الثوم لكي يتشربه العيش.

نقوم بصب خليط المرقة والخل.

نضيف الأرز فوق العيش، ثم نوزع الصلصة على الأعلى.

نقوم بتحمير اللحمة ونضعها فوق الفتة. مكونات عمل الفتة المصريةطريقة تحضير الفتة المصرية بالخطوات الوسوم

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات الشعبية التي يتم تحضير في مصر وبعض دول الوطن العربي، ويحبها الكبار وبعض الصغار، وتشتهر بتحضيرها في أول أيام العيد، وتعتمد على الأرز والعيش واللحمة، وتعتبر من أسهل الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها بكل سهولة وبدون تعب، وعلى الرغم من ذلك تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية، وسوف نقدم لكم طريقتها التقليدية من المطبخ المصري، لتتمكنوا من تحضيرها على أصولها. مكونات عمل الفتة المصرية نصف كيلو من اللحمة الحمراء المقطعة إلى مكعبات ومسلوقة.

2 كوب من الأرز الأبيض المغسول.

5 ملعقة كبيرة من السمنة.

10 فصوص من الثوم المهروس.

4 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب من الخل.

3 رغيف من العيش المحمص ومقطع إلى قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كمية قليلة من الفلفل الأسود.

2 كوب من معجون الطماطم. طريقة تحضير الفتة المصرية بالخطوات في وعاء عميق على النار نضف كمية قليلة من السمنة، ثم نضيف لها ربع الكمية من الثوم.

نقلب حتى يتحمر الثوم جيداً.

ثم نقوم بإضافة معجون الطماطم والملح والفلفل ونقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى تتسبك الصلصة.

في وعاء آخر نضع كمية مناسبة من الزيت، ونضيف لها الأرز، ونقلب قليلاً.

ثم نقوم بإضافة كمية من المرقة على الأرز ونضيف الملح والفلفل، ونتركه على النار حتى يستوي.

نضع قطع العيش في صينية ونرش عليها سمنة، وندخلها الفرن حتى تتحمص.

نقوم بتحمير الربع الثاني من الثوم في السمنة مع الخل، ونضيف مرقة وملح وفلفل.

نترك الخليط على النار يغلي.

في الطبق نضع العيش المحمص ونصب عليه خليط الثوم لكي يتشربه العيش.

نقوم بصب خليط المرقة والخل.

نضيف الأرز فوق العيش، ثم نوزع الصلصة على الأعلى.

نقوم بتحمير اللحمة ونضعها فوق الفتة. مكونات عمل الفتة المصريةطريقة تحضير الفتة المصرية بالخطوات

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