طريقة عمل الطعمية المقرمشة الهشة والطعم ألذ واحلى من المطاعم

الطعمية ، من الأكلات الشعبية المعروفة في البلاد العربية، ويطلق عليها في مصر كباب الغلابة، ويعشقها الكبار والصغار بسبب طعمها اللذيذ الذي يحتوي على البهارات، والتي تعطيها نكهة وطعم مميز، ومكونها الأساسي الفول، وهى وجبة أساسية على الإفطار والعشاء، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعدادها في المنزل بكل سهولة وفي وقت قصير إذا توفرت لديها المكونات، وتحضيرها في البيت يضمن لها نظافتها وخلوها من أي مواد ضارة بالصحة، وحتى تضمن أن يكون الزيت نظيف وجديد ومكوناتها طازجة وليست مخزنة منذ فترة، وتعرف في السعودية باسم الفلافل، وفي اليمن يطلق عليها اسم الباجيه، ويوجد نوع أخر منها وهى الطعمية بالحمص، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الطعمية المقرمشة الهشة بالمنزل بأبسط وأسهل الخطوات.

مكونات عمل الطعمية

تحتوي على مكونات عديدة تعطي لها طعم ومذاق رائع ومميز وهى كالتالي:-

نصف كيلو فول مجروش.

نصف حزمة بقدونس.

نصف حزمة كزبرة.

نصف حزمة شبت.

عودان من البصل الأخضر.

٤ ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الشطة.

فص من الثوم.

بصلة متوسطة الحجم.

٢ ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كمية كافية من الزيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الطعمية في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهى كالآتي:-

نقوم بنقع الفول المجروش في الماء الدافئ ليلة كاملة. نقوم بتصفية الماء من الفول، ثم نضعه بالخلاط الكهربائي. نقوم بفرم الكزبرة والبقدونس والشبت ونضعهم مع الفول بالخلاط. نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود إلى الخليط. نقوم بإضافة الكزبرة المطحونة، والشطة، والثوم المقشر، وحبة البصل إلى الخليط، ثم نقوم بفرمهم جميعاً بحيث تكون عجينة الطعمية خشنة قليلاً. يتم إضافة البيكنج بودر إلى العجينة ويتم تقليبهم جيداً. نقوم بتشكيل عجينة الطعمية على شكل أقراص. نضع كمية من الزيت في مقلاة ونضعها حتى تسخن جيداً. نقوم بوضع أقراص الطعمية بالزيت ونتركها مدة تتراوح ما بين 10 دقائق إلى 15 دقيقة حتى تنضج ويتحمر لونها. نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم، ونقدمها ساخنة بجوار الفول والخبز والمخللات وبالهناء والشفاء.

سر نجاح عمل الطعمية بالمنزل

هناك أسرار عديدة يجب علينا إتباعها عند عملها وهى كالتالي:-