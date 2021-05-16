أسرع حلى بالكريم كراميل طريقة عمل كيكة قدرة قادر في البيت بأسهل الخطوات

تعتبر كيكة قدرة قادر من أشهر وصفات الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، وهي عبارة عن مزيج من الكيكة الطرية وحلى الكريم كراميل، ويمكن تحضير الكيك بنكهة الفانيلا أو الشوكولاتة حسب رغبة كل شخص، وسوف نقدم لكم الطريقة بالخطوات في هذا المقال لتتمكنوا من تحضيرها لأفراد أسرتكم بكل سهولة وأقل تكلفة في البيت، ومن الجدير ذكره أن أصل هذه الحلوى يرجع إلى المطبخ الخليجي، وبعد ذلك انتشرت بسرعة في جميع الدول العربية. مكونات عمل كيكة قدرة قادر مكونات عمل كيكة قدرة قادر الكريم كراميل: كوب من السكر.

ثلاثة أكواب من اللبن البودرة.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاثة بيضات.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

بشر ليمون. الكيك: كوب وربع من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب السائل.

بيضتان.

ثلاثة ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالخطوات أولاً نقوم بوضع السكر في صينية الكيك، ونضعها على النار لكي يذوب السكر ويتكرمل.

في وعاء آخر نقوم بخلط كلاً من السكر والبيض والفانيليا والماء واللبن البودرة وبشر الليمون بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافته إلى الكراميل الموجود داخل صينية الكيك.

نقوم بتحضير الكيكة من خلال خفق السكر مع الزيت وإضافة البيض بالتدريج.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا ونقلب باستمرار.

نقوم بإضافة كلاً من الدقيق والبيكنج باودر بالتدريج إلى الخليط.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بإضافة خليط الكيكة إلى الصينية، ونضعها في حمام مائي.

ندخل الصينية إلى الفرن لمدة ساعة، حتى تستوي الكيكة.

وبعد ذلك نضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ونقلبها بعد ذلك في طبق التقديم. طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالخطوات الوسوم

تعتبر كيكة قدرة قادر من أشهر وصفات الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص في الوطن العربي، وهي عبارة عن مزيج من الكيكة الطرية وحلى الكريم كراميل، ويمكن تحضير الكيك بنكهة الفانيلا أو الشوكولاتة حسب رغبة كل شخص، وسوف نقدم لكم الطريقة بالخطوات في هذا المقال لتتمكنوا من تحضيرها لأفراد أسرتكم بكل سهولة وأقل تكلفة في البيت، ومن الجدير ذكره أن أصل هذه الحلوى يرجع إلى المطبخ الخليجي، وبعد ذلك انتشرت بسرعة في جميع الدول العربية. مكونات عمل كيكة قدرة قادر مكونات عمل كيكة قدرة قادر الكريم كراميل: كوب من السكر.

ثلاثة أكواب من اللبن البودرة.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاثة بيضات.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

بشر ليمون. الكيك: كوب وربع من الدقيق.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب السائل.

بيضتان.

ثلاثة ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح. طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالخطوات أولاً نقوم بوضع السكر في صينية الكيك، ونضعها على النار لكي يذوب السكر ويتكرمل.

في وعاء آخر نقوم بخلط كلاً من السكر والبيض والفانيليا والماء واللبن البودرة وبشر الليمون بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافته إلى الكراميل الموجود داخل صينية الكيك.

نقوم بتحضير الكيكة من خلال خفق السكر مع الزيت وإضافة البيض بالتدريج.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا ونقلب باستمرار.

نقوم بإضافة كلاً من الدقيق والبيكنج باودر بالتدريج إلى الخليط.

بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب، ونقلب المكونات مع بعضها جيداً.

نقوم بإضافة خليط الكيكة إلى الصينية، ونضعها في حمام مائي.

ندخل الصينية إلى الفرن لمدة ساعة، حتى تستوي الكيكة.

وبعد ذلك نضعها في الثلاجة حتى تتماسك، ونقلبها بعد ذلك في طبق التقديم. طريقة تحضير كيكة قدرة قادر بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع حلى بالكريم كراميل طريقة عمل كيكة قدرة قادر في البيت بأسهل الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.