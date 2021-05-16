طريقة عمل خلية النحل الهشة بطريقة بسيطة في المنزل لكي ولضيوفك

تعد خلية النحل من الوجبات الخفيفة والتى يقبل عليها الجميع، ايضاً مفيدة جداً للأطفال حيث تحتوي على عناصر غذائية مفيدة متكاملة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلية النحل في المنزل. مقادير عمل خلية النحل مقادير عمل خلية النحل تحتوي خلية النحل على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب ونصف من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

كوب إلا ربع من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب من الجبنة الكريمية.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

كوب من الماء.

رشة من الملح.

بيضة.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طريقة عمل الشربات نحضر إناء عميق ونقوم بوضع كوب السكر وكوب الماء والهيل ونقلبهم جيداً ثم نضيف ماء الورد ونتركه حتى يصبح متوسط الكثافة ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل خلية النحل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق مع إضافة السكر ورشة الملح مع إضافة الخميرة والحليب ونقلبهم جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي. بعد ذلك نقوم بوضع الزيت واللبن والماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نترك العجينة لمدة لا تقل عن نصف ساعة في مكان دافئ. نشكل العجين على هيئة كرات صغيرة ونرصها في صينية مدهونة بالسمن على شكل دوائر متلاصقة ونضع في منتصف الكرة الجبن. بعد ذلك نغطيها ونتركها جانباً لترتاح لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة تقريباً. ثم نحضر طبق صغيرة ونخفق به البيض مع ملعقتان الحليب السائل وندهن به وجه العجين. نرش الوجه بحبة البركة وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة لا تقل عن ١٨٠ درجة مئوية. وبهذا نكون قدمنا أحلى صينية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء. الوسوم

تعد خلية النحل من الوجبات الخفيفة والتى يقبل عليها الجميع، ايضاً مفيدة جداً للأطفال حيث تحتوي على عناصر غذائية مفيدة متكاملة، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة، هيا بنا نتعرف على طريقة عمل خلية النحل في المنزل. مقادير عمل خلية النحل مقادير عمل خلية النحل تحتوي خلية النحل على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٢ كوب ونصف من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

كوب إلا ربع من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

كوب من الجبنة الكريمية.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

كوب من الماء.

رشة من الملح.

بيضة.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طريقة عمل الشربات نحضر إناء عميق ونقوم بوضع كوب السكر وكوب الماء والهيل ونقلبهم جيداً ثم نضيف ماء الورد ونتركه حتى يصبح متوسط الكثافة ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد. طريقة التحضير طريقة عمل الشربات سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل خلية النحل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع الدقيق مع إضافة السكر ورشة الملح مع إضافة الخميرة والحليب ونقلبهم جيداً باستخدام الخلاط الكهربائي. بعد ذلك نقوم بوضع الزيت واللبن والماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة متماسكة. ثم نترك العجينة لمدة لا تقل عن نصف ساعة في مكان دافئ. نشكل العجين على هيئة كرات صغيرة ونرصها في صينية مدهونة بالسمن على شكل دوائر متلاصقة ونضع في منتصف الكرة الجبن. بعد ذلك نغطيها ونتركها جانباً لترتاح لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة تقريباً. ثم نحضر طبق صغيرة ونخفق به البيض مع ملعقتان الحليب السائل وندهن به وجه العجين. نرش الوجه بحبة البركة وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة لا تقل عن ١٨٠ درجة مئوية. وبهذا نكون قدمنا أحلى صينية لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.

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