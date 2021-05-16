أسرار عمل الكوكيز بالشوكولاتة في البيت بالخطوات وأهم التكات لضمان نجاحه

يعتبر الكوكيز من أكثر الحلويات التي يحبها الأطفال وأيضاً الكبار، ويقومون بشرائها من الخارج باستمرار من المحلات والمخابز المختلفة، ولكن تحتاج بعض الأمهات تحضير الطعام لأولادها في البيت للحفاظ على صحتهم وتقليل التكاليف أيضاً، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة، وننشر لكم أهم التكات التي يجب القيام بها للحصول على ألذ طعم بسهولة وفي أسرع وقت. أسرار عمل الكوكيز بالشوكولاتة أسرار عمل الكوكيز بالشوكولاتة نحتاج إلى هذه المكونات لتحضير ألذ كوكيز: 2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الشوكولاتة الحبيبات.

كوب من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقتين صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة في البيت بالخطوات أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية قبل البدء في التحضير.

نخفق الزبدة مع السكر في وعاء عميق بشكل جيد حتى نصل إلى اللون الأصفر الفاتح.

ثم نقوم بإضافة البيض مع الفانيليا، ونخفق مرة أخرى المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.

في وعاء آخر نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج صودا، ونضيف لهما الملح، ونقلب المكونات جيداً مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض.

نحرك المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج بشكل جيد.

نقوم بإضافة حبيبات الشوكولاتة ونحرك بشكل جيد.

نقوم بتقسيم العجينة بعد ذلك إلى كرات صغيرة الحجم.

ونشكلها إلى شكل الكوكيز حسب الرغبة.

نقوم بوضع الكرات كلها في الصواني.

ندخل الصواني إلى الفرن، ونتركها حوالي 11 دقيقة حتى تستوي جيداً.

بعد ذلك نتركها حتى تبرد لتصبح جاهزة للتناول والتقديم، وبالهنا والشفا لكم.

يمكن تقديمه مع الأيس كريم وهو ساخن أو مع شاي أو قهوة. طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة في البيت بالخطوات الوسوم

يعتبر الكوكيز من أكثر الحلويات التي يحبها الأطفال وأيضاً الكبار، ويقومون بشرائها من الخارج باستمرار من المحلات والمخابز المختلفة، ولكن تحتاج بعض الأمهات تحضير الطعام لأولادها في البيت للحفاظ على صحتهم وتقليل التكاليف أيضاً، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكوكيز بالشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة، وننشر لكم أهم التكات التي يجب القيام بها للحصول على ألذ طعم بسهولة وفي أسرع وقت. أسرار عمل الكوكيز بالشوكولاتة أسرار عمل الكوكيز بالشوكولاتة نحتاج إلى هذه المكونات لتحضير ألذ كوكيز: 2 كوب من الدقيق.

2 كوب من الشوكولاتة الحبيبات.

كوب من الزبدة.

كوب إلا ربع من السكر.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقتين صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة في البيت بالخطوات أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية قبل البدء في التحضير.

نخفق الزبدة مع السكر في وعاء عميق بشكل جيد حتى نصل إلى اللون الأصفر الفاتح.

ثم نقوم بإضافة البيض مع الفانيليا، ونخفق مرة أخرى المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.

في وعاء آخر نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج صودا، ونضيف لهما الملح، ونقلب المكونات جيداً مع بعضها.

ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض.

نحرك المكونات كلها مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تمتزج بشكل جيد.

نقوم بإضافة حبيبات الشوكولاتة ونحرك بشكل جيد.

نقوم بتقسيم العجينة بعد ذلك إلى كرات صغيرة الحجم.

ونشكلها إلى شكل الكوكيز حسب الرغبة.

نقوم بوضع الكرات كلها في الصواني.

ندخل الصواني إلى الفرن، ونتركها حوالي 11 دقيقة حتى تستوي جيداً.

بعد ذلك نتركها حتى تبرد لتصبح جاهزة للتناول والتقديم، وبالهنا والشفا لكم.

يمكن تقديمه مع الأيس كريم وهو ساخن أو مع شاي أو قهوة. طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاتة في البيت بالخطوات

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