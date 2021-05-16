مكون طبيعي لتطويل الرموش .. طولي رموشك في 3 أيام فقط بدون مجهود ولا كيماويات

غالبية الفتيات والنساء تريد أن تقوم بالحصول على رموش كثيفة وطويلة، حيث أن الرموش الكثيفة والطويلة تجعل شكل العيون جميل وجذاب، فيبدأون بالبحث عن مكون طبيعي لتطويل الرموش، بعض الفتيات تقوم بالبحث عن مكونات ذات وصفات طبيعية لتقوم بعملها للرموش والبعض الأخرى يبحث عن علاجات لتقوم بتكثيف رموشها، لكن يجب علينا أخذ الحذر الشديد عند أستخدام أي شيء لأن منطقة العين من المناطق الحساسة جدا، ويمكن أن تقوم بالالتهاب بسرعة كبيرة، وذلك قد يقوم بالضرر على أعيننا.

نجد لدينا العديد من الوصفات الطبيعية غير المكلفة التي تعمل على تكثيف وتطويل الرموش بشكل طبيعي من اهمها:

من المعروف عن هذا الزيت أنه من أقوي العلاجات الطبيعية التي يمكن ان نقوم باستعمالها للرموش ليقوم بتطويلها وتكثيفها بطريقة طبيعية.

الطريقة: نقوم بإحضار فرشاة أو قطعة من القطن ثم نقوم بوضع زيت الخروع على رموشنا قبل أن نذهب الي النوم، أو يمكنك أيضًا القيام بخلط معلقتين من زيت الخروع مع هلام الصبار وتقومي بوضعه على رموشك باستخدام القطن، ثم تقومي بتركه على رموشك ليلة كاملة، وفي الصباح تقومي بغسل رموشك، قومي بأتباع تلك الخطوات مرتين خلال الاسبوع من شهرين الي ثلالثة أشهر حتي تتمكني من الحصول على النتيجة المطلوبة.

من أهم العلاجات الطبيعية أيضًا التي لا يمكن الاستعناء عنها في الكثير من الوصفات الطبيعية نظرًا لمفعوله القوي، كما أن زيت الزيتون فني بفيتامين e الذي يساعد على تغذية الرموش ويساعد ايضًا في الحفاظ على لونها الطبيعي.

طريقته: نقوم بإحضار عصا الماسكرا ونقوم بتنظيفها بشكل جيد جدًا، ثم نقوم بتركها في زيت الزيتون الدافيء، وعند الذهاب الي النوم نقوم بوضع زيت الزيتون عل رموشنا بأنتباه شديد مثلما نقوم بوضع الماسكرا، ويتم تركه لليلة وفي الصباح نقوم بغسله بالماء البارد، نقوم بتكرير هذه العملية لبضع أشهر لنحصل على نتيجتنا المطلوبة.