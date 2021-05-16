طريقة عمل كريم النشا وماء الورد السحري لتفتيح البشرة ١٠ درجات وشد التجاعيد

كريم النشا وماء الورد ، من مستحضرات التجميل الرائعة التي تستخدم في تفتيح البشرة وتجعلها أكثر إشراقا وبيضاء مثل الثلج، والكريم أمن على البشرة لأنه يحتوي على مواد طبيعية غير ضارة بالبشرة، وعمله في المنزل يوفر لنا الكثير من الأموال التي يتم صرفها في شراء مستحضرات التجميل من الصيدليات ومحلات بيع المكياج، والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وتؤدي إلى حدوث بعض المشاكل بالبشرة، وقد تؤدي إلى حدوث بعض للالتهابات للبشرة الحساسة بسبب المركبات الكيميائية التي تحتوي عليها، وينصح أغلب خبراء التجميل في العالم، باستخدام المواد الطبيعية في صناعة الكريمات والماسكات لأنها آمنه وغير ضارة بالجلد، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات المغذية للبشرة، مثل كريم الحلبة والكركم، وكريم البقدونس، وكريم الليمون، وكلها مفيدة في جعل البشرة أكثر شباب وناصعة البياض وخالية من التجاعيد والحبوب، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وماء الورد.

مكونات كريم النشا وماء الورد

يحتوي هذا الكريم الرهيب في تفتيح البشرة وجعلها ناصعة البياض على المكونات التالية:-

ملعقة واحدة كبيرة دقيق.

ملعقة واحدة كبيرة نشا.

كوب واحد من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وماء الورد السحري لتفتيح البشرة ١٠ درجات وهى كما يلي:-

نحضر وعاء فارغ ونضع فيه النشا، والدقيق، وماء الورد، ونقلب المكونات جيداً حتى يذوب النشا بشكل كامل. نضع الخليط على نار هادئة ونستمر في التقليب حتى يصبح المزيج متماسك وثقيل مثل الكريم. نحضر علبة فارغة ونضع فيها الكريم، ونغلقها بشكل جيد، ثم نقوم بوضعها بالثلاجة مدة عشر دقائق حتى يصبح الخليط متماسك. نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ، ثم نضع الكريم على الوجه بشكل متساوي، ونتركه ٣٠ دقيقة حتى يجف تماماً. بعد غسل الوجه بالماء الفاتر، نقوم بغسله بالماء البارد، ونقوم بتنشيفه بمنشفه نظيفة من الماء جيداً، ثم نقوم بمسحه بماء الورد بواسطة قطعة من القطن . نكرر هذه الطريقة يومياً حتى نحصل على بشرة ناعمة وناصعة البياض مثل الثلج.

فوائد النشا للبشرة

هناك فوائد كثيرة للنشا وخاصة للبشرة وهى كالتالي:-