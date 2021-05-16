طريقة عمل كريم تفتيح الجسم المعجزة سيجعلك مثل بياض الثلج

تسعي الكثير من النساء لعمل كريم تفتيح الجسم في المنزل، بدل من شراء مستحضرات التجميل الغير أمنة تماماً على البشرة والجسم، فهي تحمل بعض المواد الكيمائية التي تضر بالجسم وتمنحه الاسمرار على المدي البعيد، وتسبب الكلف والنمش المزعج الذي يسبب الأحراج، ويتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، ويمنح الكريم الجسم بياض مثل الثلج من أول استعمال، ويتغلغل داخل المسام فيعمل على تفتيحها بشكل سريع، ويعطي الجسم مرونة ويقضي على الترهلات ويجعل ملمس الجلد ناعم مثل بشرة الأطفال، ويلعب دور كبير في توحيد لون الجسم، ويعطي نتائج مبهرة في وقت قصير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم تفتيح الجسم المعجزة في القضاء على الاسمرار، بخطوات سهلة وبسيطة تمنح جسمك بياض مثل الثلج. مكونات كريم تفتيح الجسم مكونات كريم تفتيح الجسم سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ملعقتين من الفول المطحون. ملعقتين من أوراق الورد المطحونة. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من خل التفاح. نصف ليمونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم تفتيح الجسم المعجزة في إزالة الاسمرار بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع جميع المكونات الجافة مع بعضها، ونقلبهم جيداً حتى تدخل المكونات مع بعض.

نقوم بإضافة خل التفاح بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة سائلة، ثم نضيف عصير الليمون.

نستمر في تقليب الخليط حتى ينعم تماماً ويصبح مثل الكريم.

نقوم بأخذ دوش سريع من الماء الفاتر حتى تتفتح مسام الجسم، ثم ننشف الجسم جيداً من الماء.

نقوم بدهن الجسم بالكامل بحركة دائرية حتى يتغلغل الخليط داخل مسام الجسم فيساعد على تغذيته وتفتيحه بشكل سريع.

نترك الكريم على الجسم لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بفرك الجسم جيداً حتى نزيل الاسمرار والخلايا الميتة.

بعد ذلك نغسل الجسم بالماء البارد، وندهنه بكريم مرطب، ونكرر وضع الخليط ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. طريقة عمل كريم تفتيح الجسم بالعسل وزيت اللوز المر نحضر وعاء صغير ونضع ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي، وملعقة كبيرة من زيت اللوز المر، وملعقة كبيرة من العسل، ثم نخلطهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نغلق الوعاء ونضعه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بتوزيعه على الجسم بالتساوي، ثم نتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف. بعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر، ونكرر وضع الخليط يومياً حتى نحصل على نتائج فعالة. يمكنك وضع الكريم على الوجه، والكعبين، والركبتين فهو يساعد على توحيد لونهم بشكل سريع. الوسوم

تسعي الكثير من النساء لعمل كريم تفتيح الجسم في المنزل، بدل من شراء مستحضرات التجميل الغير أمنة تماماً على البشرة والجسم، فهي تحمل بعض المواد الكيمائية التي تضر بالجسم وتمنحه الاسمرار على المدي البعيد، وتسبب الكلف والنمش المزعج الذي يسبب الأحراج، ويتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، ويمنح الكريم الجسم بياض مثل الثلج من أول استعمال، ويتغلغل داخل المسام فيعمل على تفتيحها بشكل سريع، ويعطي الجسم مرونة ويقضي على الترهلات ويجعل ملمس الجلد ناعم مثل بشرة الأطفال، ويلعب دور كبير في توحيد لون الجسم، ويعطي نتائج مبهرة في وقت قصير، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم تفتيح الجسم المعجزة في القضاء على الاسمرار، بخطوات سهلة وبسيطة تمنح جسمك بياض مثل الثلج. مكونات كريم تفتيح الجسم مكونات كريم تفتيح الجسم سوف نتعرف على مكونات الكريم وهى كما يلي:- ملعقتين من الفول المطحون. ملعقتين من أوراق الورد المطحونة. ملعقة كبيرة من النشا. نصف كوب من خل التفاح. نصف ليمونة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم تفتيح الجسم المعجزة في إزالة الاسمرار بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طبق صغير ونضع جميع المكونات الجافة مع بعضها، ونقلبهم جيداً حتى تدخل المكونات مع بعض.

نقوم بإضافة خل التفاح بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة سائلة، ثم نضيف عصير الليمون.

نستمر في تقليب الخليط حتى ينعم تماماً ويصبح مثل الكريم.

نقوم بأخذ دوش سريع من الماء الفاتر حتى تتفتح مسام الجسم، ثم ننشف الجسم جيداً من الماء.

نقوم بدهن الجسم بالكامل بحركة دائرية حتى يتغلغل الخليط داخل مسام الجسم فيساعد على تغذيته وتفتيحه بشكل سريع.

نترك الكريم على الجسم لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً، ثم نقوم بفرك الجسم جيداً حتى نزيل الاسمرار والخلايا الميتة.

بعد ذلك نغسل الجسم بالماء البارد، وندهنه بكريم مرطب، ونكرر وضع الخليط ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج. طريقة عمل كريم تفتيح الجسم بالعسل وزيت اللوز المر نحضر وعاء صغير ونضع ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي، وملعقة كبيرة من زيت اللوز المر، وملعقة كبيرة من العسل، ثم نخلطهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نغلق الوعاء ونضعه في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعة حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. بعد ذلك نقوم بتوزيعه على الجسم بالتساوي، ثم نتركه لمدة 25 دقيقة حتى يجف. بعد ذلك نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر، ونكرر وضع الخليط يومياً حتى نحصل على نتائج فعالة. يمكنك وضع الكريم على الوجه، والكعبين، والركبتين فهو يساعد على توحيد لونهم بشكل سريع.

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