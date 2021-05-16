طريقة عمل كيكة الليمون الاقتصادية السريع في الخلاط بمعاييرها المضبوطة

كيكة الليمون ، من أشهي أنواع الكيك التي يتم تقديمها في الحفلات والأعياد والمناسبات، تتمتع الكيكة بمذاقها الطيب وطعمها اللذيذ الذي يميزها عن غيرها، وهى من المخبوزات التي تمتلك قوام هش وجميل يجعل الكثير من النساء يفضلون تحضيرها في المنزل وتقديمها لأطفالهم، تحمل الكيكة نكهة الليمون الجميلة التي تجعل رائحتها وطعمها شهية وللذيذة، وتحتوي على بعض المكونات البسيطة التي تزيد من حلاوة طعمها وتجعلها صحية، وسوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الليمون الاقتصادية التي تكفي لعدد كبيرة من الأفراد، من خلال موقع ثقفني، بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات كيكة الليمون

تتكون الكيكة من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمها للذيذ وهى كما يلي:-

4 بيضات. كوب من السكر. نصف كوب من الزيت النقي. كوب من الحليب. ربع كوب من عصير الليمون المركز. كيس من البيكنج بودر. 2 كيس من الفانيليا. ملعقة صغيرة من الخل. ثلاث أكوب من الدقيق. قالب كيك مدهون ومرشوش بالدقيق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الليمون الاقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السكر، والزيت، والبيض، والفانيليا، والخل ونخفقهم جيدًا حتى يصبح الخليط لونه أبيض.

نقوم بإضافة الحليب وعصير الليمون ونخفق مرة أخري حتى يمتزج الخليط مع بعض.

نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى يتكون لدينا عجينة ثقيلة القوام.

نحضر قالب الكيك ونصب الخليط داخله، ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تتحمر وتنضج تمامًا.

نخرج القالب من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نقوم بتقطيعها على شكل شرائح ثم نقدمها بجانب الشاي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل الكيكة بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة للحصول على كيكة هشة وطرية وهى كما يلي:-

يجب أن تكون المعايير مضبوطة حتى تنجح عملية الخبز. يفضل وضع كوب واحد من السكر حتى لا تهبط الكيكة. وضع ملعقة من الخل يعطي للكيكة قوام هش وخفيف مثل الكيك الجاهز. يجب أن يكون التقليب في اتجاه واحد حتى لا يدخل الهواء فيعمل على إفساد الكيكة. يجب تسخين الفرن جيدًا قبل وضع قالب الكيك داخلها حتى ترتفع ويصبح سمكها هش.

فوائد كيكة الليمون

يوجد للكيك فوائد عديد سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

تمتلك الكيكة البروتينات والنشويات التي تساعد على بناء الجسم وتقوي العظام بسبب احتوائه على البيض والحليب.

يساعد على بناء جسم الأطفال ويقوي الأسنان لأنه من المخبوزات الهشة سهلة الهضم.

يعطي الجسم كمية كبيرة من الألياف الطبيعية التي تسهل عملية الهضم وتسهل عملية الإخراج.

يمنح المعدة الشعور بالشبع لمدة طويلة.

نحضر الخلاط ونضع به كوب من السكر، وثلاث بيضات، وربع كوب من الزيت، وملعقة صغيرة من الفانيليا ونخفقهم مع بعض. ثم نضيف كوب من عصير البرتقال، ونخفق مرة أخرى، ثم نقوم بتفريغ الخليط في بولة كبيرة، ثم نضيف الدقيق وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم نحضر قالب الكيك الدهون، ونسكب الخليط داخله ثم ندخله الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج تمامًا. نقوم بإخراج الكيكة من الفرن، ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل كيكة البرتقال