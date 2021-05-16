تكات عمل الليزي كيك في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف

نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل الليزي كيك، وهي أحد أنواع الحلويات الباردة التي يتم تحضيرها بكل سهولة، ولا تحتاج إلى وقت كبير، ويحبها الأطفال والكبار، ويمكن تحضيرها بإضافات متنوعة حسب الرغبة، ويمكنكم الاعتماد عليها عند مجيء ضيوف مفاجئة لكم، ويمكنكم تحضيرها مع أولادكم لإدخال السعادة والمرح والتجديد عليهم، وفي الفقرات التالية المكونات بالمقادير والطريقة خطوة بخطوة للحصول على ألذ حلى بكل سهولة.

تكات عمل الليزي كيك في البيت

نحتاج في هذه الوصفة إلى المقادير التالية لتحضير ألذ حلى بسهولة، وهي:

2 عبوة من أي بسكوت سادة.

كوب كبير حليب كامل الدسم.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو.

نصف كوب من الحليب المكثف المحلى.

كوب إلا ربع من السكر.

2 ملعقة من الزبدة.

نصف كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

ملعقة من الفانيليا.

شوكولاتة حسب الرغبة.

أولاً نقوم بتكسير الكمية كلها من البسكوت إلى قطع ذات حجم متوسط.

نقوم بوضع قطع البسكوت المكسرة في وعاء واسع وكبير.

نقوم بإضافة جوز الهند إلى وعاء البسكوت.

نقلب المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى يختلطوا ويتجانسوا.

نقوم بإضافة القرفة والفانيليا إلى الخليط، ونقلب.

ثم نقوم بإضافة النوع المفضل لديكم من الشوكولاتة ونقلب المكونات كلها مع بعضها جيداً.

نترك الوعاء جانباً.

في وعاء على النار نقوم بتسخين الحليب، ونضيف له السكر والكاكاو، ونقلب بشكل جيد حتى ذوبان السكر.

نقوم بإضافة الزبدة إلى الخليط، ونترك الوعاء على نار هادئة حتى يغلي.

نقوم بوضع نصف كوب من الحليب المكثف المحلى في الخليط ونقلب حتى نحصل على خليط كثيف.

نتركه حتى يبرد جانباً.

نقوم بوضعه في القالب ونرص البسكوت وندخله الثلاجة حتى يتماسك.

طريقة تحضير الليزي كيك خطوة بخطوة