أسرار عمل البسبوسة الكاروهات بالقشطة بخطوات سهلة وبأقل تكلفة ممكنة

اليوم سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة الكاروهات بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، حيث أنها تشبه البسبوسة العادية ولكنها تختلف عنها وتتميز بخطوطها العمودية والأفقية من القشطة التي يتم وضعها على سطحها قبل القيام بإدخالها في الفرن، حيث تعطي شكل قماش الكاروهات ولهذا تم إطلاق هذا الاسم عليها.

أسرار عمل البسبوسة الكاروهات بالقشطة

المقادير

سكر (بمقدار نصف كوب).

سميد ناعم (بمقدار نصف كوب).

دقيق ابيض (بمقدار نصف كوب).

جوز هند مبروش (بمقدار كوب).

باكينغ باودر (بمقدار ظرف).

زبدة مذابة (بمقدار نصف كوب).

قشطة (بمقدار نصف كوب).

بيض (بمقدار بيضتان).

طريقة التحضير

قومي بخلط هذه المكونات الجافة كلها، وقومي بخلط المكونات السائلة في إناء آخر، وقومي بإضافة الخليط الجاف إلى الخليط السائل بصورة تدريجية، مع القيام بتقليبهما جيداً، حتى تحصلين على مزيج متجانس وسميك.

قومي بدهن صينية الفرن بالزبدة، وقومي بسكب الخليط المتجانس بداخلها، وبعدها قومي بوضع ملعقتي القشطة بداخل كيس حلواني، وقومي بصناعة الخيوط فوق الصينية.

بعدها قومي بإدخالها داخل فرن يكون درجة حرارته حوالي 180 درجة لمدة ثلاثين دقيقة، وبعدها قومي بإخراجها وسكبي عليها الشراب البارد فوقها، كما يمكنك القيام بتزينها باللوز أو الفستق الحلبي كما ترغبين.

المكونات

سميد (بمقدار كوب).

جوز الهند (بمقدار كوب).

علبة قشطة

زيت (كمية قليلة).

سكر (بمقدار ملعقتين).

بيض (بمقدار ثلاثة بيضات).

ملعقة بايكنغ بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)

ملعقه فانيليا (بمقدار ملعقة صغيرة)

كوب قطر بارد (بمقدار كوب).

قومي بوضع البيض مع السكر والفانيليا، ونصف كوب من الزيت، واضيفي إليه جوز الهند والسميد، والباكنغ بودر، وباقي المكونات، قومي بدهن الصينية جيداً بالزيت، والطحينة، وضعي الخليط بداخلها، وضعي على الوجه القشطة بصورة مربعات، وضعيها في الفرن، بعدما تستوي قومي بتقطيعها واضيفي إليها الشربات، وقدميها للضيوف.