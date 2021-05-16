أسرار تحضير الزلابيا البيتي المقرمشة بسهولة في المنزل بالخطوات

الزلابيا من جملة الحلويات المميزة التي يتم تناولها عقب وجبة الإفطار مباشرًة، وتعتبر كلقمة القاضي، كما أن العديد من الأمهات والسيدات يقومن بالتساؤل عن طريقة تحضير هذه الحلوى اللذيذة لأولادهن، كما يمكن أن يتم تقديمها للضيوف، والعائلة والأسرة الكريمة، فهذه الحلوى يتم إعدادها بأقل وقت ممكن، تعرفي معنا عبر موقعنا المميز على أسهل طريقة لعمل الزلابيا المقرمشة وعلى العديد من الوصفات الأخرى الرائعة.

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل الزلابيا، حيث أن الزلابيه أو لقمة القاضي من الحلويات الشرقية الخفيفة التي يحبها العديد من الناس، ولذلك نقدمها لكم من خلال هذه المقالة، وإليكم المكونات وطريقة العمل بالخطوات، وتابعوا موقعنا لكي يصل إليكم كل جديد، ولأن الزلابيا من أخف وأسرع وأرخص الحلويات التي تحضر في المنزل ويمكننا تقديمها بالسكر أو العسل.

الزلابيا

كلنا نحن أن نتناول حلوى الزلابيا بعد الإفطار مباشرًة، لذا فقد جئنا لكم بطريقة تحضيرها حتى تتمكنوا من إعدادها بالطريقة الصحيحة.

رشة ملح صغيرة

٢ كوب دقيق أبيض فاخر

2 ملعقة شاي صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقتين كبيرتين سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 كوب ماء.

زيت للقلي.

2 كوب من السكر

3 أكواب ماء

عصير ليمون

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة سمنة

قومي بوضع الماء والسكر وعصير الليمون بقدر بالنار حتى ١٠ دقائق، وبعد ذلك ضعي السمنة والفانيليا واتركيها بعيدًا.

في قدر عميق قومي بإضافة الدقيق مع رشة ملح، والخميرة والنشا والسكر والفانيليا مع التقليب إلى أن يتم التجانس.

ومن ثم أضيفي الماء للمزيج بالتدريج إلى أن يكون معكِ عجينة سائلة.

بعد ذلك قومي بتغطية العجينة بواسطة كيس نايلون إلى أن تخمر ومن ثم قومي بوضعها بمكان دافئ.

قومي بوضع الزيت بمقلاة على النار ليسخن ومن ثم قومي بوضع العجينة بها وتكرار العملية إلى أن يتم انتهاء العجينة كلها.

إلى أن تمتلكين لون ذهبي، قومي بإخراج الزلابيا من الزيت مع وضعها مباشرًة بالشربات لكي تقوم بامتصاصه.

في النهاية قومي بوضع الزلابيا بطبق التقديم مع وضع جوز الهند عليها.

مقادير الشرباتطريقة تحضير الشرباتطريقة تحضير الزلابيا