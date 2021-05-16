سر عمل الآيس كريم بجميع النكهات في المنزل بكل سهولة زي المحلات

الآيس كريم ، يعتبر من المثلجات التي يتم إعدادها في فصل الصيف لشدة الحرارة وهو من المثلجات التي يحبها الكبار والصغار ويقوموا بعملها في المنزل بكل سهولة بدل من شرائها بأسعار غالية، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتتعدد نكهاته منه بالشوكولاتة والكريمة والفانيليا والفراولة والموز وغيرها من النكهات المتعددة، ويختلف اسمه من بلد لآخر يسمي في بعض البلاد آيس كريم وفي بلاد آخر بوظة وغيرها من ، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الآيس كريم بجميع النكهات في المنزل بكل سهولة وبساطة زي الجاهز.

مكونات عمل آيس كريم بالفانيلا

يتكون الآيس كريم بالفانيليا من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالتالي:-

٢ كوب ونصف من السكر الناعم.

٦ أكواب من الحليب كامل الدسم.

عود واحد من الفانيليا الطازجة.

صفار ست عشرة بيضة.

٢ كوب من الكريمة الطازجة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أيس كريم الفانيليا وهو كالآتي:-

نقوم بتحضير إناء ونضع به الحليب والكريمة ونقلب المكونات جيداً ثم نضعه على النار حتى يغلي ثم نضيف عود الفانيليا. نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به صفار البيض والسكر ونخفق المكونات باستخدام شوكة أو مضرب يدوياً حتي يمتزج الخليط جيداً. نقوم بإضافة ثلث كمية الحليب والكريمة الي خليط البيض والسكر ونقلب المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي. نسكب خليط البيض الي الحليب والكريمة ونقلب بهدوء ونضعه على نار هادئة حتى يغلي قليلاً. نرفع الإناء من على النار ونقوم بتصفية الخليط بمصفاة ذات ثقوب متناهية في الصغر. ثم نسكب الخليط في وعاء زجاجي ونقوم بوضعه في الثلاجة حتى يبرد تماماً. ثم نضع الآيس في ماكينة الآيس واتباع إرشادات الماكينة ويجب حفظ الآيس في وعاء مغطاه ونضعه في الفريزر إلى حين الاستخدام.

مقادير الآيس بنكهة الفراولة

هناك بعض المكونات لعمل آيس بنكهة الفراولة اللذيذ في المنزل وهي كالتالي:-

٢ كوب من الحليب الطازج.

٢ كوب من الفراولة الطبيعية المقطعة.

كوب ونصف من السكر الناعم.

٣ أكواب من الكريمة المخفوقة.

طريقة الإعداد

سوف نتعرف على طريقة تحضير الآيس بنكهة الفراولة اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة وهي كالآتي:-