كل موسم بتظهر اتجاهات موضة جديدة ومختلفة عن الموسم اللي قبله ، والنهاردة من خلال موضوعنا جمعنالكم 10 افكار مكياج موضة لصيف 2021.
افكار مكياج موضة لصيف 2021:
1- الشفايف اللامعة:
الشفايف اللامعة من اكتر التريندات المناسبة للصيف ، ممكن تعتمدي على جلوس باللون الارجواني مع استخدام ماسكارا لتطويل الرموش عشان تظهري العيون ، وهايلايتر لابراز ملامح الوش.
2- بلاشر وردي:
الخدود الطبيعية هي اتجاه موضة جدا في المكياج لكل المواسم مش بس الصيف ، استخدمي بلاشر كريمي وردي وادمجيه على تفاحتين الخد لفوق باتجاه عضمة الخدين.
3- ايلاينر ابيض واسود:
الايلاينر الابيض والاسود مناسب جدا لموسم الصيف ، اعتمدي على الايلاينر باللون الاسود والابيض وكملي اللوك برسم الحواجب بجل الحواجب ، وشفايف وخدود بلون طبيعي.
4- شفايف برتقاني:
الوردي والاحمر من الالوان الحلوة للصيف ، ولكن في صيف 2021 البرتقاني هو اللون السائد.
5- مكياج عيون جريء:
صيف 2021 بيدور حوالين مكياج العيون الجريء ، زي ما هو باين قدامنا في الصورة رسم خط واضح تحت الحواجب وعلى تنيه جفن العين ، مع الماسكارا المكثفة للرموش ، وقلم تحديد العيون او الايلاينر الملون.
6- الايشادو الاخضر:
الايشادو الاخضر كمان من اتجاهات المكياج الموضة في صيف 2021 ، وكملي اللوك مع شفايف بتلمع ، ورموش كثيفة.
7- الشفايف بالالوان الزاهية:
اعتمدي على الروج باللون الوردي الزاهي ، ده يعتبر من اكتر الالوان التريندي للصيف ، ونصيحة قشري بشرتك بقماشة مبلولة او بسكراب السكر قبل الروج ، عشان الشفايف يطلع شكلها ناعم.
8- كات ايز مع شفايف خوخي:
الكات ايز مع الروج الخوخي مزيج مثالي لموسم الصيف ، لو عايزة لوك ناعم وبسيط طول الصيف.
9- سموكي ايز ناعم:
السموكي ايز طريقة مثالية جدا لجذب الانتباه لمنطقة العيون واظهارها ، اعتمدي الصيف ده على السموكي ايز الناعم لابراز عينيكي بشكل ناعم.
10- البشرة اللامعة:
البشرة اللامعة او ال Dewy , والخدود الدافية, والشفايف البرونزي ، من اكتر اتجاهات الموضة المناسبة للصيف.
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