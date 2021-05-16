أسرار وتكات تحضير بسكويت البرتقال الهش مش هتلاقية بالجمال ده الا عندنا وبس

بسكويت البرتقال من أشهر بسكوتات المطبخ المصري، يتم تحضيره وتقديمه في عيد الفطر المبارك، فهو من ألذ أنواع البسكويت الذي تقوم باعداده ربه المنزل لأسرته، فإنه يتمتع بنكهته المميزة ومذاق رائع، فهو من الحلوى السهله والمحببه أيضا للجميع، ويمكن إعداده بعدة طرق تتفنن ربة المنزل في إعداده، البسكويت يعتبر عادة تتوارثها الأجيال في الأعياد والمناسبات. مكونات بسكويت البرتقال ٣ كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة بدرجة حرارة الغرفه.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب سمن بدرجة حرارة الغرفه.

كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير في وعاء كبير نضع السمن بدرجه حراره الغرفه والسكر منخول حتى لا يصبح به تكتلات ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي يشبه الكريم شانتيه.

يضاف البيضه بدرجة حرارة الغرفه والفانيليا ويستمر الخفق وبشر البرتقال ويستمر الخفق حتى يمتزج الخليط تماما.

في وعاء آخر يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وتجهيزهم لكي يضاف على الخليط السابق.

يضاف إلى خليط السمن والسكر عصير البرتقال مع التقليب حتى يمتزج المكونات.

يضاف الدقيق تدريجياً ويتم لم العجين حتى نحصل على عجينة لينة و يختفي الدقيق تماما.

تترك العجينة قليلاً مغطاه لكي ترتاح حتى يتم تجهيز الصينية التي سوف تدخل الفرن.

يتم وضع العجينة في قمع تشكيل البسكويت والضغط عليه وتشكيل البسكويت.

يتم وضع العجينة في قمع تشكيل البسكويت والضغط عليه وتشكيل البسكويت. يتم تحضير صينية مدهونة زيت ونرص البسكويت بها على مسافات مناسبة.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة ما بين ربع ساعة إلى تلت ساعه حسب النضج واحمرار البسكويت .

بعد تمام النضج يخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً وتوضع في علبه محكمه الغلق وتقدم. مكونات بسكويت البرتقالطريقة التحضير الوسوم

بسكويت البرتقال من أشهر بسكوتات المطبخ المصري، يتم تحضيره وتقديمه في عيد الفطر المبارك، فهو من ألذ أنواع البسكويت الذي تقوم باعداده ربه المنزل لأسرته، فإنه يتمتع بنكهته المميزة ومذاق رائع، فهو من الحلوى السهله والمحببه أيضا للجميع، ويمكن إعداده بعدة طرق تتفنن ربة المنزل في إعداده، البسكويت يعتبر عادة تتوارثها الأجيال في الأعياد والمناسبات. مكونات بسكويت البرتقال ٣ كوب دقيق.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة بدرجة حرارة الغرفه.

نصف كوب عصير برتقال.

نصف كوب سمن بدرجة حرارة الغرفه.

كوب سكر بودرة.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة التحضير في وعاء كبير نضع السمن بدرجه حراره الغرفه والسكر منخول حتى لا يصبح به تكتلات ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي يشبه الكريم شانتيه.

يضاف البيضه بدرجة حرارة الغرفه والفانيليا ويستمر الخفق وبشر البرتقال ويستمر الخفق حتى يمتزج الخليط تماما.

في وعاء آخر يتم نخل الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وتجهيزهم لكي يضاف على الخليط السابق.

يضاف إلى خليط السمن والسكر عصير البرتقال مع التقليب حتى يمتزج المكونات.

يضاف الدقيق تدريجياً ويتم لم العجين حتى نحصل على عجينة لينة و يختفي الدقيق تماما.

تترك العجينة قليلاً مغطاه لكي ترتاح حتى يتم تجهيز الصينية التي سوف تدخل الفرن.

يتم وضع العجينة في قمع تشكيل البسكويت والضغط عليه وتشكيل البسكويت.

يتم وضع العجينة في قمع تشكيل البسكويت والضغط عليه وتشكيل البسكويت. يتم تحضير صينية مدهونة زيت ونرص البسكويت بها على مسافات مناسبة.

تدخل الصينية فرن سابقة التسخين على درجة ١٨٠ لمدة ما بين ربع ساعة إلى تلت ساعه حسب النضج واحمرار البسكويت .

بعد تمام النضج يخرج من الفرن تترك لتبرد تماماً وتوضع في علبه محكمه الغلق وتقدم. مكونات بسكويت البرتقالطريقة التحضير

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