أسهل طريقة لعمل الكفتة المشوية مثل الحاتي وأسرار نجاحها

طريقة عمل الكفتة المشوية، تطلبها كثير من ربات البيوت لأنها تعتبر الأكلات المميزة التي يحبها الكثيرين، وتفضل ربات المنازل أن تقوم بإعدادها في المنزل، حيث أنها من الوجبات الخفيفة ويستحب تقديمها في العزومات، كما أنها من الأكلات الأساسية في الأفراح وهناك تكات معينة تجعل الكفتة شهية ورائعة منها أن قلة البهارات والتوابل سوف يظهر طعم الفتة المميز، كما أنه لا يجب أن نكثر من البصل المبشور كما أن اضافة الليلة من أسرار روعة الكفتة ولو توفر اللحم الجملي سيجعل طعم الكفتة أكثر روعة، حيث يمكن اضافة جزء اللحم الجملي الي اللحم البقري المفروم مكونات الكفتة المشوية في المنزل واحد كيلو فقط من اللحم المفروم

بقدونس يكون مقطع قطع صغيرة جدا

بصلة مفرومة فرم ناعم جدا

واحد كوب من البقسماط يكون مطحون

حبة واحدة من الطماطم

ملعقة صغيرة من الثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

السبع بهارات

بابريكا

كاري طريقة تحضير الكفتة في المنزل تعتمد طريقة إعداد الكفتة في المنزل علي جعلها متماسكة للغاية، وفي البداية سنقوم بإحضار البصلة المفرومة ونقوم بتصفيتها تماماً من الماء غن طريق مصفاة، حتى نتأكد أنه لا يوجد بها أي ماء ثم نأخذ تفل البصلة ونضيفه علي اللحمة المفرومة

ثم نضيف بعد ذلك الثوم المفروم وأيضا نضيف البقدونس المقطع على اللحم المفروم جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة التوابل المخصصة للكفتة وهي السبع بهارات والملح والفلفل الأسود كما نضيف أيضا البابريكا والكاري ويتبقى البقسماط المطحون نقوم بوضع علي خليط اللحم المفروم والبصل والثوم والبقدونس حيث أن البقسماط سيعمل علي تماسك العجينة ونقوم بعجن كل الخليط جيداً

نقوم بعد ذلك بإدخال خليط الكفتة الثلاجة ونتركها مدة لا تقل عن أربع ساعات.

نبدأ بعد ذلك في تشكيل الكفتة علي هيئة أصابع باستخدام أسياخ أو يمكن نستعمل أعواد الشيش طاووق

نقوم برص أصابع الكفتة في الصينية ثم ندخلها الفرن على الرف الوسط وننتظر حتى تستوي ثم نولع شواية الفرن حتي تتحمر الكفتة، ويمكن أن نضع فحم في وسط صنية الكفتة حتي تعطي رائحة الفحم. مكونات الكفتة المشوية في المنزلطريقة تحضير الكفتة في المنزل الوسوم

طريقة عمل الكفتة المشوية، تطلبها كثير من ربات البيوت لأنها تعتبر الأكلات المميزة التي يحبها الكثيرين، وتفضل ربات المنازل أن تقوم بإعدادها في المنزل، حيث أنها من الوجبات الخفيفة ويستحب تقديمها في العزومات، كما أنها من الأكلات الأساسية في الأفراح وهناك تكات معينة تجعل الكفتة شهية ورائعة منها أن قلة البهارات والتوابل سوف يظهر طعم الفتة المميز، كما أنه لا يجب أن نكثر من البصل المبشور كما أن اضافة الليلة من أسرار روعة الكفتة ولو توفر اللحم الجملي سيجعل طعم الكفتة أكثر روعة، حيث يمكن اضافة جزء اللحم الجملي الي اللحم البقري المفروم مكونات الكفتة المشوية في المنزل واحد كيلو فقط من اللحم المفروم

بقدونس يكون مقطع قطع صغيرة جدا

بصلة مفرومة فرم ناعم جدا

واحد كوب من البقسماط يكون مطحون

حبة واحدة من الطماطم

ملعقة صغيرة من الثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

السبع بهارات

بابريكا

كاري طريقة تحضير الكفتة في المنزل تعتمد طريقة إعداد الكفتة في المنزل علي جعلها متماسكة للغاية، وفي البداية سنقوم بإحضار البصلة المفرومة ونقوم بتصفيتها تماماً من الماء غن طريق مصفاة، حتى نتأكد أنه لا يوجد بها أي ماء ثم نأخذ تفل البصلة ونضيفه علي اللحمة المفرومة

ثم نضيف بعد ذلك الثوم المفروم وأيضا نضيف البقدونس المقطع على اللحم المفروم جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة التوابل المخصصة للكفتة وهي السبع بهارات والملح والفلفل الأسود كما نضيف أيضا البابريكا والكاري ويتبقى البقسماط المطحون نقوم بوضع علي خليط اللحم المفروم والبصل والثوم والبقدونس حيث أن البقسماط سيعمل علي تماسك العجينة ونقوم بعجن كل الخليط جيداً

نقوم بعد ذلك بإدخال خليط الكفتة الثلاجة ونتركها مدة لا تقل عن أربع ساعات.

نبدأ بعد ذلك في تشكيل الكفتة علي هيئة أصابع باستخدام أسياخ أو يمكن نستعمل أعواد الشيش طاووق

نقوم برص أصابع الكفتة في الصينية ثم ندخلها الفرن على الرف الوسط وننتظر حتى تستوي ثم نولع شواية الفرن حتي تتحمر الكفتة، ويمكن أن نضع فحم في وسط صنية الكفتة حتي تعطي رائحة الفحم. مكونات الكفتة المشوية في المنزلطريقة تحضير الكفتة في المنزل

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