وصفة هندية لتكثيف الشعر ليصبح مثل ذيل الحصان بوصفات طبيعية من البيت

وصفة هندية لتكثيف الشعر، هو الحلم التي تبحث عنه جميع الفتيات عندما تشاهد الأفلام والمسلسلات الهندية، حيث تتمتع نجمات بوليود بشعر ناعم طويل وكثيف مثل ذيل الحصان، مما يزيد البحث عن أفضل خلطة لتكثيف الشعر لكي تظهر الفتاة بجمالها وتظهر مفاتنها، يجب التوقف عن استخدام المشط البلاستيك بشكل نهائي حيث يقوم على بث موجات كهربائية تؤدي إلى التساقط؛ واستبداله بمشط خشبي.

يجب أيضاً لتوقف نهائياً عن استخدام مكواة الشعر أو السشوار، حيث يؤدي إلى تلف وضعف بصيلات الشعر مع كثرة الاستخدام، نشرح لكم في هذا المقال كيف يمكن بوصفات طبيعية الحصول على أسرع الوصفات الهندية لتكثيف الشعر.

تعد خلطة الزيوت الطبيعية هي أفضل الوصفات الهندية لتكثيف الشعر بسرعة، حيث تتكون من مجموعة زيوت طبيعية تقم على تعزيز نمو الشعر وإعادة إنتاج البصيلات بشكل طبيعي وسريع، يمكنك تحضير الوصفة عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقتين من زيت اللوز وزيت جوز الهند مع معلقة من زيت الأركان وزيت الخروع وزيت النعناع في وعاء صغير. يتم خلط المكونات جيداً حتى تصبح في قوام واحد. يتم توزيع خلطة الزيوت الطبيعية لتكثيف الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك برفق. يتم تكرار هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لمدة شهر كامل قبل الذهب إلى النوم.

أفضل الوصفات الطبيعية للشعر

يقوم البيض على تعزيز نمو الشعر وتطويله بطريقة مذهلة وبسرعة فائقة، يحتوي بياض البيض على العديد من البروتينات والكبريت التي تساعد على تكثيف الشعر بسرعة هائلة، يمكنك تحضير الوصفة عن طريق الخطوات التالية:

ضعي بياض 2 بيضة في وعاء دائري متوسط الحجم. إضافة معلقة من عسل النحل الطبيعي. خلط المكونات جيداً مع إضافة معلقة من زيت الزيتون. يتم توزيع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس. ارتداء قبعة الاستحمام على الشعر والانتظار لمدة ساعة. غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الطبي لإزالة رائحة البيض الكريهة. تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل على التوالي.

في النهاية يجب الملاحظة أنه يجب الالتزام بكافة المكونات وطريقة التحضير في كل خلطة، وعدم الزيادة أو النقص في المقادير حتى تثبت الخلطة فعاليتها في تكوين أفضل وصفة هندية لتكثيف الشعر.