ضغط الدم المرتفع او ارتفاع ضغط الدم، هو حالة شائعة تكون فيها قوة اندفاع الدم طويلة الأمد مقابل جدران الشرايين مرتفعة بما يتسبب بمشاكل صحية في نهاية الأمر، مثل مرض القلب.

وبحسب ما جاء على موقع "مايو كلينيك"، يتحدد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومدى مقاومة تدفقه بالشرايين. وكلما زادت كمية الدم التي يضخها قلبك وضاقت الشرايين، ارتفع ضغط الدم.

يتم قياس قراءة ضغط الدم بوحدة ملم زئبقي، ويظهر بجهاز القياس رقمان هما:

الرقم العلوي (الضغط الانقباضي): وهو يقيس الضغط في الشرايين عندما يَنبض القلب. الرقم السفلي (الضغط الانبساطي): ويقيس الضغط في الشرايين بين النبضات.

بعض الاشخاص قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم لسنوات عدة دون أن تظهر عليهم أية اعراض. ويمكن ان يزيد ضغط الدم المرتفع وغير المنضبط، من خطر الاصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

لكن بالامكان اكتشاف ارتفاع ضغط الدم بسهولة من خلال الفحص الروتين، وبإمكان الطبيب المختص المساعدة لابقائه تحت السيطرة. كما يساعد تناول بعض الاطعمة في خفض ضغط الدم المرتفع حسبما أشار أحد الخبراء الروس.

اطعمة تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

هذا ما أكده الدكتور ألكسندر ميروشينكوف، خبير التغذية الروسي في تصريح تلفزيوني، مشيراً الى ان نظام الحياة غير الصحي والخامل يمكن ان يسبب ارتفاع ضغط الدم. كما ان تناول بعض المواد الغذائية كفيل بخفض هذا الارتفاع بشكل فعال.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن ميروشينكوف قوله أنه عليه مرضى ارتفاع ضغط الدم التركيز على التفاح بشكل خاص، كونها يحتوي على البكتين وهي الياف غذائية ذات تأثير إيجابي على صحة الجهاز الهضمي. ما ينعكس بالايجاب على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم الشرياني الذي يقف وراء الاصابة بمرض القلب.

ويشدد ميروشينكوف على ضرورة تناول تفاحة او تفاحتين يومياً، للوقاية من ضغط الدم المرتفع.

أما المادة الغذائية الثانية التي يوصي بها الخبير الروسي، فهي الشمندر او البنجر، وهي غنية ايضاً بالبكتين وتحتوي على أوكسيد النتريك المسؤول عن توسع الأوعية الدموية. لهذا ينصح الاطباء بتناول عصير الشمند عند ارتفاع ضغط الدم.

المشمش المجفف والاسماك لخفض ضغط الدم

يساعد المشمش المجفف كذلك في خفض ضغط الدم، لاحتوائه على ثلث حاجة الجسم من البوتاسيوم الضروري لتنظيم تقلص العضلات، بما فيها عضلة القلب، وتوسع الأوعية.

وبحسب ميروشينكوف، فإن الاحماض الدهنية الصحية أوميغا 3 دوت الخليج الاكثر فائدة لصحة القلب والاوعية الدموية. وتتواجد هذه الاحماض بنسبة كبيرة في سمك الرنجة، لذا ينصح ميروشينكوف مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول هذا النوع من الاسماك شريطة أن لا يكون مملحاً.

اضافة الى المواد الغذائية الغنية بالبروتين النباتي والذي يلعب دوراً كبيراً في خفض ضغط الدم، مثل العدس والحمص والفاصوليا وغيرها وهي بقوليات ينصح بتناولها 2-3 مرات أسبوعياً لتعزيز الصحة وخفض ضغط الدم.

من جهة أخرى، ينصح مرضى ارتفاع ضغط الدم بالتقليل من تناول الملح، وعدم تناول اكثر من 5 جرامات او ملعقة صغيرة من الملح يومياً. ويمكن استبدال الملح بالاعشاب المجففة لاضفاؤ النكهة على الطعام.