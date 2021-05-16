خطوات صبغ الشعر في المنزل بكل سهولة أي لون تحبيه في نص ساعة فقط

إليكِ عزيزتي طريقة صبغ الشعر بالمنزل لتحصلي على شعر أكثر تألقاً و حيوية، حيث يمكنك عمل الصبغة بكل سهولة في المنزل، بدون حاجتك إلى زيارة مراكز التجميل التي تكون مكلفة للغاية فهذه الطريقة تعطيكِ نفس النتيجة التي قد تحصلين عليها من مراكز التجميل إضافة إلى أنها توفر الوقت و المصاريف، كل ما علكيي هو قراءة المقالة لتتعرفي على الأدوات اللازمة والخطوات للقيام بصبغ شعرك بنفسك في المنزل.

خطوات صبغ الشعر في المنزل

أولاً عليكِ باختيار اللون المناسب لشعرك ولابد وأن تكون أقل أعلى من درجة لون شعرك لتحصلي على شكل أكثر جاذبية:

وعلكيي قبل البدء بعمل الصبغة حماية بشرتك وملابسك للحفاظ عليها من تلطخ الصبغة فعليك بلف منشفة على كتفيك أو استخدام كيس من البلاستيك للحفاظ على ملابسك ودهن وجهك وأذنيك بكريم مرطب لحمايته من التصبغ .

وبعد ذلك علكيي تحضير الصبغة في وعاء عميق بإتباع التعليمات المتواجدة مع عبوة الصبغة، لتتعرفي على كيفية مزج الألوان معاً، ولا تقلقي عندما تجدين ألوان مثل الأزرق أو الأبيض أو الأرجواني أو لون آخر، فهذا من الطبيعي.

تستطيعي بعدها تقسيم شعرك إلى عدة أجزاء على حسب ما تفضلين ولكن بحد أدنى 4 أجزاء، مع تثبيت أجزاء شعرك باستخدام مشابك الشعر، وبعد ذلك علكيي بفك جزء جزء ووضع الصبغة عليه بكمية مناسبة حتى يتشرب الشعر من الصبغة

وبعدها ترك الصبغة على شعرك بالمدة الموصى عليها في إرشادات العبوة، وبعد ذلك غسله جيداً بالشامبو أولاً ثم بالبلسم لتغذيته وتنعيمه.

صبغ الشعر