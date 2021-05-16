الجاثوم وأسباب حدوثه وطرق التخلص منه تدريجيا

النوم مهم جدا للإنسان أو للكائنات عامة ، حيث أنه من المهم النوم ل8 ساعات متواصلة كل يوم حتي يستطيع جسمك ممارسة حياته بشكل جيد ، ولكن توجد مشكلة يواجهها البعض عند النوم وهي تدعي ( الجاثوم ) ، حيث يشعر المصاب بها بثقل كبير عند الاستيقاظ من النوم ويشعر أن أحد ما يخنقه وعندما يحاول الصراخ أو تحريك جسده لا يستطيع ويظل يجاهد إلي أن يستطيع تحريك جسده ، يحدث الجاثوم لكل البشر حتي ولو مرة واحدة فقط في حياته وهذا طبيعي ولكن يوجد أشخاص يواجهنه يومين أو ثلاث مرات في الأسبوع وهذا غير طبيعي .

الاكتئاب الحاد والجهد النفسي .

عدم الانتظام في النوم أو النوم ساعات قليلة.

شرب أدوية تحتوي علي نسبة كبيرة نسبيا من المهدئات .

الإرهاق البدني الشديد .

النوم عند الشعور بالحزن الشديد.

النوم في مكان غير مريح وغير ملائم للنوم.

الترفيه عن النفس والخروج من حالة الاكتئاب.

نوم 8 ساعات متواصلة في مكان مريح.

عدم النوم عند الشعور بالحزن أبدا ومحاولة أخراج نفسك من الحالة المزاجية السيئة.

ممارسة بعض الرياضة الخفيفة قبل النوم .

تناول عشاء خفيف .

أسباب حدوث الجاثومطرق علاج الجاثومماذا افعل إذا أصبت بالجاثوم

في حالة أصبت بالجاثوم يوما ما لا تخف وحاول أن تتنفس ثم ابدأ بتحريك عضلة لسانك وقراءة بعض آيات القران الكريم.

أن من يصاب بالجاثوم يكون قد تلبسه الجن والعياذ بالله ، وهذا بالتأكيد خطأ فالجاثوم مرض مثل باقي الأمراض له أسباب وطرق علاج .

من يصاب بالجاثوم له القدرة علي رؤية الأشباح والجن ، وهذا أيضا خطأ فكل ما في الأمر أن الجاثوم يجعل الشخص مصاب ببعض الهلاوس التي تجعله يتخيل أشخاص ذو أشكال غريبة تحيط به .

يحدث الجاثوم للكبار فقط ولكنه في الواقع قد يحدث للأطفال أيضا ولذلك يجب علينا أن نطلعهم عليه حتي لا يتسبب في أي مشاكل نفسية لهم إذا أصيبوا به .

بعض الخرافات عن الجاثومأكثر الناس عرضة للجاثوم

المراهقون وأصحاب العمل المرهق هم أكثر الناس عرضه للجاثوم وذلك يرجع إلي أنهم أكثر الأشخاص عرضه للاكتئاب والجهد البدني .