حلي كيكة جوز الهند الهشة بالمقادير وطريقة التحضير بطعم رائع ومختلف

طريقة تحضير حلي كيكة جوز الهند الهشة، والتي ستصبح مطلب الكبار والصغار فى المنزل بسبب روعتها ومذاقها المميز وبطريقة ومكونات متاحة فى كل مطبخ عربي يمكنك إعداد كيكة جوز الهند الهشه فى دقائق معدودة على الطريقة الشرقية المميزة كل ذك لا يجعلنا نتجاهل فوائد جوز الهند الصحية العظيمة على صحة الأطفال والكبار والتي تحتاج إلى مقالات كثيرة للتحدث عنها مما يعنى أن كيكة جوز الهند شهية وغنية بالعناصر والقيمة الغذائية العالية لصحة العائلة. مكونات حلي كيكة جوز الهند الهشة مكونات حلي كيكة جوز الهند الهشة ولخطوات تحضير حلي كيكة جوز الهند يجب إحضار المقادير التالية بدون نقص أو زيادة للحصول على حلى كيكة جوز الهند الهشة والشهية: عدد 4 بيضات.

مقدار كوب من السكر.

مقدر كوب من الحلي الطازج.

مقدار كوب من الزيت.

عدد 3 ملاعق متوسطة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة متوسطة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

مقدار 3اكواب دقيق.

تجهيز 3اكواب من الحليب البارد تستخدم فى عملية نقع الكيكة. مكونات الكاسترد مقدار لتر من الحليب.

4 ملاعق متوسطة من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من النشا.

كوبين صغيرين من السكر.

كيس من الكريمة المخفوقه مسحوق بودر.

يتم بشر مقدار 400 حرام من جوز الهند ويمكن استبداله بشكولاته الحليب البيضاء. طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة فى البداية نبدأ بتحضير الكاسترد بوضع مكوناته فى وعاء على النار بدون إضافة الكريم شانتي ويترك حتى يبرد بعد خلط مكوناته على النار الهادئة.

نبدأ بعمية خفق البيض جيداً مع السكر حتى يصبح لون الخليط فاتح ويتم إضافة باقي المكونات التي ذكرناها بالأعلى تباعاً مع التقليب المستمر دون استخدام الخلاط فى عملية مزج الخليط.

نحضر صينية بيركس ونقوم بوضع الخليط بداخلها وتسويتها حتى لا تصبح منتفخة من مكان اكثر من الآخر.

نضح الصينية فى الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بإخراج الصينية ونقوم بعمل فتحات بالكيكة بواسطة الشوكة ونسكب عليها الحليب البارد باستخدام ملعقة.

نعود إلى الكاسترد بعد أن يبرد نقوم بإضافة الكريم شانتي إلي الخليط ويخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي وبعد ذلك نقوم بسكبه على الكيكة ويوزع بكل متساوي فوق الكيكة.

وآخر خطوة نقوم برش جوز الهند أعلي الكاسترد ونقوم بوضعها فى الثلاجة حتى تصبح جاهز للتقديم وبذلك ننتهي من خطوات تحضير حلي كيكة جوز الهند الهشة. مكونات الكاستردطريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة الوسوم

طريقة تحضير حلي كيكة جوز الهند الهشة، والتي ستصبح مطلب الكبار والصغار فى المنزل بسبب روعتها ومذاقها المميز وبطريقة ومكونات متاحة فى كل مطبخ عربي يمكنك إعداد كيكة جوز الهند الهشه فى دقائق معدودة على الطريقة الشرقية المميزة كل ذك لا يجعلنا نتجاهل فوائد جوز الهند الصحية العظيمة على صحة الأطفال والكبار والتي تحتاج إلى مقالات كثيرة للتحدث عنها مما يعنى أن كيكة جوز الهند شهية وغنية بالعناصر والقيمة الغذائية العالية لصحة العائلة. مكونات حلي كيكة جوز الهند الهشة مكونات حلي كيكة جوز الهند الهشة ولخطوات تحضير حلي كيكة جوز الهند يجب إحضار المقادير التالية بدون نقص أو زيادة للحصول على حلى كيكة جوز الهند الهشة والشهية: عدد 4 بيضات.

مقدار كوب من السكر.

مقدر كوب من الحلي الطازج.

مقدار كوب من الزيت.

عدد 3 ملاعق متوسطة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة متوسطة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

مقدار 3اكواب دقيق.

تجهيز 3اكواب من الحليب البارد تستخدم فى عملية نقع الكيكة. مكونات الكاسترد مقدار لتر من الحليب.

4 ملاعق متوسطة من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من النشا.

كوبين صغيرين من السكر.

كيس من الكريمة المخفوقه مسحوق بودر.

يتم بشر مقدار 400 حرام من جوز الهند ويمكن استبداله بشكولاته الحليب البيضاء. طريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة فى البداية نبدأ بتحضير الكاسترد بوضع مكوناته فى وعاء على النار بدون إضافة الكريم شانتي ويترك حتى يبرد بعد خلط مكوناته على النار الهادئة.

نبدأ بعمية خفق البيض جيداً مع السكر حتى يصبح لون الخليط فاتح ويتم إضافة باقي المكونات التي ذكرناها بالأعلى تباعاً مع التقليب المستمر دون استخدام الخلاط فى عملية مزج الخليط.

نحضر صينية بيركس ونقوم بوضع الخليط بداخلها وتسويتها حتى لا تصبح منتفخة من مكان اكثر من الآخر.

نضح الصينية فى الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت نقوم بإخراج الصينية ونقوم بعمل فتحات بالكيكة بواسطة الشوكة ونسكب عليها الحليب البارد باستخدام ملعقة.

نعود إلى الكاسترد بعد أن يبرد نقوم بإضافة الكريم شانتي إلي الخليط ويخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي وبعد ذلك نقوم بسكبه على الكيكة ويوزع بكل متساوي فوق الكيكة.

وآخر خطوة نقوم برش جوز الهند أعلي الكاسترد ونقوم بوضعها فى الثلاجة حتى تصبح جاهز للتقديم وبذلك ننتهي من خطوات تحضير حلي كيكة جوز الهند الهشة. مكونات الكاستردطريقة عمل كيكة جوز الهند الهشة

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