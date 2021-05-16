تحضير حلي بسبوسة السينابون طريقة بسبوسة القرفة والمكسرات بطعم السينابون

تحضير حلي بسبوسة السينابون، والتي لا تحتاج أي مجهود ويمكن إعداد حلي بسبوسة بالسينابون في المنزل بأسرع وأسهل طريقة وبأقل مكونات متاحة في كل مطبخ وتعد تلك الحلي شهية ويفضلها الكبار والصغار وتفيد الصحة لاحتوائها علي القرفة الغنية بالعناصر والقيمة الغذائية العالية جدا لاحتوائها علي الكلسيوم والألياف والمنجنيز التي تساعد في تنظيم مستوي السكر في الدم وتقليل الكوليسترول وتساعد على تقليل التهابات المفاصل وتحسن القرفة الدورة الدموية لاحتوائها علي مركب الكومارين الذي يمنع تجلط الدم والذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا المستجد. مكونات تحضير البسبوسة بالقرفة بطعم السينابون مكونات تحضير البسبوسة بالقرفة بطعم السينابون ولعمل البسبوسة بالسينابون يجب تحضير المكونات التالية: مقدار كوبين متوسطين من السميد.

مقدار كوب كبير من الدقيق الفاخر.

مقدار كوب متوسط من السكر.

مقدار كوب لبن بودرة.

كوب صغير من المياه.

كوب صغير من الزيت.

عدد واحد بيضة.

كيس فانيليا مقدار ملعقة صغيرة.

كيس بيكنج بودر مقدار ملعقة متوسطة.

مقدار ملعقتين من القرفة المطحونة.

مقدار ملعقتين من مسحوق الكاكاو.

كوبين من عسل التحلية ويمكن أن يستخدم الحليب المحلي.

عدد 12 قطعة جبنه كيري ويضاف لهم الحليب المحلي وللقشطه ثم يتم إضافة القرفة عليهم ويتم رشها اعلي الخليط. خطوات تحضير بسبوسة السينابون نقوم بخلط الحليب والسكر فى وعاء ويوضع على نار شديدة حتى يصل لمرحلة الغليان لمدة 8 دقائق ويرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

نحضر وعاء ونضع به السميد ولبن البودره والسكر والقرفة والكاكاو وكمية البودر والفانيليا ويتم تقليب الخليط ويضاف اليهم للقشطه والزيت وبعد ذلك كوب المياه ويستمر فى التحريك جيداً.

نحضر صينية الفرن ونقوم بدهنها بالزبدة أو السمنة والأطراف أيضاً تدهن جيداً ويتم سكب الخليط فيها وتوضع فى الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة من 15 دقيقة حتى 25 دقيقة.

بعد مرور الوقت ونضج الخليط يتم إخراجه من الفرن ويم ثقب الخليط حتى يصل مزيج الحليب والسكر إلى وسط الصينية وتغطى بالنيلون ويوضع خليط الكريم على الصينية ويتم رشها بالقرفة ويتم تركها قليلاً حتى تصبح جاهزة للتقطيع ثم للتقديم بالهناء كأحلى صينية تحضير حلي بسبوسة السينابون. خطوات تحضير بسبوسة السينابون الوسوم

تحضير حلي بسبوسة السينابون، والتي لا تحتاج أي مجهود ويمكن إعداد حلي بسبوسة بالسينابون في المنزل بأسرع وأسهل طريقة وبأقل مكونات متاحة في كل مطبخ وتعد تلك الحلي شهية ويفضلها الكبار والصغار وتفيد الصحة لاحتوائها علي القرفة الغنية بالعناصر والقيمة الغذائية العالية جدا لاحتوائها علي الكلسيوم والألياف والمنجنيز التي تساعد في تنظيم مستوي السكر في الدم وتقليل الكوليسترول وتساعد على تقليل التهابات المفاصل وتحسن القرفة الدورة الدموية لاحتوائها علي مركب الكومارين الذي يمنع تجلط الدم والذي تسببه الإصابة بفيروس كورونا المستجد. مكونات تحضير البسبوسة بالقرفة بطعم السينابون مكونات تحضير البسبوسة بالقرفة بطعم السينابون ولعمل البسبوسة بالسينابون يجب تحضير المكونات التالية: مقدار كوبين متوسطين من السميد.

مقدار كوب كبير من الدقيق الفاخر.

مقدار كوب متوسط من السكر.

مقدار كوب لبن بودرة.

كوب صغير من المياه.

كوب صغير من الزيت.

عدد واحد بيضة.

كيس فانيليا مقدار ملعقة صغيرة.

كيس بيكنج بودر مقدار ملعقة متوسطة.

مقدار ملعقتين من القرفة المطحونة.

مقدار ملعقتين من مسحوق الكاكاو.

كوبين من عسل التحلية ويمكن أن يستخدم الحليب المحلي.

عدد 12 قطعة جبنه كيري ويضاف لهم الحليب المحلي وللقشطه ثم يتم إضافة القرفة عليهم ويتم رشها اعلي الخليط. خطوات تحضير بسبوسة السينابون نقوم بخلط الحليب والسكر فى وعاء ويوضع على نار شديدة حتى يصل لمرحلة الغليان لمدة 8 دقائق ويرفع من على النار ويترك حتى يبرد.

نحضر وعاء ونضع به السميد ولبن البودره والسكر والقرفة والكاكاو وكمية البودر والفانيليا ويتم تقليب الخليط ويضاف اليهم للقشطه والزيت وبعد ذلك كوب المياه ويستمر فى التحريك جيداً.

نحضر صينية الفرن ونقوم بدهنها بالزبدة أو السمنة والأطراف أيضاً تدهن جيداً ويتم سكب الخليط فيها وتوضع فى الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة من 15 دقيقة حتى 25 دقيقة.

بعد مرور الوقت ونضج الخليط يتم إخراجه من الفرن ويم ثقب الخليط حتى يصل مزيج الحليب والسكر إلى وسط الصينية وتغطى بالنيلون ويوضع خليط الكريم على الصينية ويتم رشها بالقرفة ويتم تركها قليلاً حتى تصبح جاهزة للتقطيع ثم للتقديم بالهناء كأحلى صينية تحضير حلي بسبوسة السينابون. خطوات تحضير بسبوسة السينابون

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