اصنعي البيتي فور في مطبخك من الألف للياء بإيدك لطعم أحلى من المحلات الجاهزة

نقدم لكم طريقة عمل البيتي فور في البيت بالخطوات من الألف إلى الياء، حيث تبحث عن الطريقة عدد كبير من الأمهات مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فهو أحد أنواع الحلويات التي يتم تحضيرها في البيت كأحد أنواع الاحتفال، ويتميز بطريقة تحضيره السهلة والسريعة التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود كبير، ويمكن تحضيرها بأكثر من نكهة وإضافات متنوعة، وتقديمها لأفراد أسرتك، وكل عام وأنتم بخير.

اصنعي البيتي فور في مطبخك

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة بهذه المقادير لتحضير البيتي فور بكل سهولة في البيت، وهي:

كوبان من الدقيق المنخول.

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بشر قشر البرتقال.

نصف كوب من السكر البودرة.

في وعاء عميق وواسع نقوم بخفق البيض مع الفانيليا بشكل حيد حتى نحصل على مزيج لونه فاتح.

نقوم بإضافة بشر البرتقال إلى هذا المزيج ونخلط مرة أخرى.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بوضع السكر ونخفق باستمرار حتى ذوبان السكر.

في وعاء آخر نقوم بخلط كلاً من الدقيق والبيكنج باودر.

بعد ذلك نقوم بإضافة خليط الدقيق إلى خليط البيض تدريجياً، ونعجن بشكل جيد.

ثم نغطي العجينة ونتركها جانباً 30 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة حسب الرغبة، ونرص حبات البيتي فور في الصينية المبطنة بورق الزبدة.

نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة فترة كافية.

ثم ندخل البيتي فور إلى الفرن، ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي.

نقوم بتزيين البيتي فور من الأعلى بالمكسرات.

يمكن لصق البيتي فور بالمربى أو النوتيلا حسب الرغبة.

طريقة تحضير البيتي فور في البيت بالخطوات