قراءنا الأعزاء ، نعرض لكم اليوم أحد أشهر الأكلات في المطاعم الهندية الكبيرة والتي يطلبها العديد من الزبائن ولا تعرفها سيدات البيوت العربية وهي وجبة فاتحة للشهية بطريقة كبيرة وحتي اسمها وشكلها يسبب الإقبال عليها وهي وصفة الدجاج التندوري الهندي بخطوات بسيطة ، وتحتوي وجبتنا اليوم علي العديد من العناصر الغذائية الغنية بالبروتينات من الدجاج الشهي مع البهارات الهندية التي تتسم بطعم عجيب ومذاق جذاب ورائحة ذكية عند الطهو فالتتبيلة تعتمد علي عناصر سهلة ومتاحة في كل البيوت من اللبن الزبادي المنزلي أو المصنع مع مقادير مناسبة من الفلفل الأسود والشطة الحمراء البودر وملح الطعام والقرنفل المسحوق والزنجبيل البودر والكمون المطحون وبودرة الباربيكا الشهيرة ومسحوق الكسبرة الجافة وقليل من زيت الزيتون البكر، لتتمكنوا من إعداد اشهي دجاج تندوري لأحبائكم مع أطباق سلطة الأفوكادو بالخس.

المكونات التفصيلية لوصفة الدجاج التندوري الهندي بخطوات بسيطة

زوارنا الأعزاء قدمنا لكم سابقاً مقادير وخطوات عمل الممبار المحشي ، واليوم نقدم لكم بيان مكونات الدجاج التندوري الهندي وهي :

عدد اثنين دجاجة كبيرة بحجم مناسب مقسمة لثماني قطع.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

معيار اثنين كوب ونصف من لبن الزبادي المنزلي.

عيار نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

عدد اثنين ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل الجاهز.

عدد ثلاث فصوص ثوم كبيرة مهروسة.

عدد اثنين ملعقة صغيرة من مسحوق الباربيكا.

عدد اثنين ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

عدد واحد ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

عدد واحد ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الكزبرة الجافة.

كيفية تحضير الوصفة بالخطوات

كما قدمنا لكم من قبل كيفية ومكونات إعداد الأزر البخاري للعزومات ، يمكنكم التعرف علي خطوات تحضير وصفة الدجاج التندوري الهندي كالآتي :

أولاً تحضير التتبيلة : في إناء نقوم بخلط مكونات التتبيل من لبن الزبادي والقرنفل والفلفل والشطة والزنجبيل مع ملح الطعام والثوم المهروس. ثم نضيف لهم بالتقليب مسحوق الباربيكا ومسحوق القرفة ومسحوق الكزبرة والخلط الجيد حتي تتجانس كلها. نقوم بتتبيل قطع الدجاج بعد غسلها بالماء جيداً وتنشيفها بمحارم المطبخ ويتم رصها في إناء مناب الحجم وتغطية الإناء بغطاء بلاستيكي محكم وتوضع في الثلاجة لليلة كاملة قبل الإعداد.

ثانياً تحضير الوجبة: نقوم بإخراج الدجاج المتبل من الثلاجة قبل الإعداد بعشرة دقائق. نقوم بوضع مقلاة كبيرة تناسب الكمية كاملة علي نار هادئة ونضع زيت الزيتون ثم نقوم برص قطع الدجاج بها. يتم تغطية المقلاة بغطاء كبير مناسب لحجمها وتترك لمدة 70 دقيقة مع مراعاة تقليب الدجاج علي كل الأوجه باستمرار. يتم ترك الدجاج حتي ينضج ويتحول كله للون الأحمر ثم يخرج علي طبق تقديم.



يمكنكم تقديم دجاج التندوري الهندي مع أطباق من سلطة الأفوكادو بالبروكلي لإكمال العناصر الغذائية للوجبة.