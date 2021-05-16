نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا موقع ثقفني وجبة من اشهي الوجبات واخفها ، وجبة الدجاج بالزبادي في الفرن وتعتبر من الوجبات السهلة السريعة التي تحتوي علي سعرات حرارية قليلة وتفيد من يتبعون حمية غذائية معينة ، ووجبتنا تحتوي علي كمية البروتين متمثلة في الدجاج والزبادي وتحتوي أيضا علي البهارات المختلفة التي تعطي نكهة ومذاق خاص مثل الفلفل آلأبيض والأسود والكاري والنعناع وأيضا تحتوي علي الفلفل الحار والبصل وسنعرض من خلال مقالنا هذا المقادير المضبوطة وكذلك طريقة التحضير لتقديم اشهي دجاج بالزبادي في الفرن ووجبتنا هذه مثل الوجبات التي قدمناها من قبل سهلة ومن الممكن أن نقوم بإعدادها مسبقا ووضعها في الثلاجة ثم القيام بتسويتها في اليوم التالي واليكم مقادير وطريقة التحضير ليمكنك تقديما بجوار أطباق الأرز البخاري .

مقادير تحضير الدجاج بالزبادي في الفرن

كما قدمنا لكم من قبل مقادير كيفية عمل محشي الممبار بالخلطة ، نتعرف علي مقادير تحضير الدجاج بالزبادي في الفرن كالاتي:

مقدار دجاجة كاملة.

مقدار كوب من اللبن الزبادي.

مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأبيض.

مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

عدد واحد حبة من البصل المبشور.

الملح حسب الرغبة.

مقدار ملعقة صغيرة من بهارات التندوري.

مقدار اربع ملاعق من النعناع الطازج المفروم فرما ناعما.

مقدار ملعقة صغيرة من بهارات الجرام ماسالا.

مقدار نصف ملعقة من الكاري.

عدد اثنين حبة من الفلفل الحار المفروم فرما ناعما.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

طريقة التحضير

كما تعرفنا من قبل علي طريقة تحضر سلطة الافوكادو بالخس ، نتعرف علي خطوات تحضير الدجاج بالزبادي في الفرن كالاتي:

نقوم بغسل الدجاج جيدا ونفركها ببهارت التندوري.

في الخلاط الكهربي نقوم بوضع اللبن الزبادي ، البصل ، النعناع ، معجون الطماطم ، بهارات ماسالا ، الملح ، الفلفل الأبيض ، الكاري ، الفلفل الأسود ، نقوم بضرب المكونات جيدا حتي يصبح القوام كريمي .

نقوم بوضع الدجاج في التتبيلة ووضعها في الثلاجة مدة لا تقل عن اربع ساعات.

عند التسوية يكون الفرن بدرجة حرارة عالية ولتكن 200 درجة مئوية.

نخرج الدجاجة من الثلاجة ونضعها في صينية في الفرن مع تتبيلتها.

نضع الدجاجة في الفرن حتي تنضج جيدا.

نقدم وجبة الدجاج ساخنا.

ويمكنكم تقديم هذه الوجبة بجوار أطباق شوربة المشروم الكريمية الأصلية.