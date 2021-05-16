طريقة عمل طبق مكرونة بالخضار والفراخ سريع التحضير وغني بالعناصر الغذائية

تعتبر مكرونة بالخضار والفراخ ، من أشهي وألذ الأطباق المشهورة، التي يعشقها الكثير من الأطفال والكبار، يحتوي هذا الطبق علي العديد من الفوائد الصحية، ويتميز هذا الطبق بسرعة تحضيره ومذاقه اللذيذ، وشكلة المميز والمختلف والجذاب، فهي أكلة للذيذة ومشهورة جداً، يحتوي هذا الطبق علي العناصر الغذائية اللازمة لجسم الأنسان، طبق سهل وسريع وغني بكل العناصر اللازمة، بالإضافة لتيسته العالي جداً، وتبحث جميع الأمهات علي أكلات شهية وللذيذ لأطفالها، سوف نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالخضار والفراخ في بضع دقائق بأسهل الخطوات. مكونات عمل مكرونة بالخضار والفراخ مكونات عمل مكرونة بالخضار والفراخ تعرفي علي مكونات عمل المكرونة بالخضار وهي كالاتي:- كيس مكرونة أي نوع.

ثلاث صدور فراخ فليه مقطعه شرائح.

خضار مشكل مقطع شرائح جزر وكوسه وبصل وثوم فلفل رومي وطماطم.

معلقتين كبار صويا صوص.

معلقة عسل نحل.

مكعب مرقه.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي علي أسهل الخطوات لتحضير مكرونة بالخضار والفراخ خلال بضع دقائق وهي كما يلي:- نقوم بوضع الزيت في حلة علي النار، عندما يسخن الزيت جيداً، ننزل بالفراخ وعليها البهارات، عندما تتشوح ننزل بالخضار نقلب ونغطي عشر دقائق. ثم نقوم بإضافة الصوص والعسل، ونغطي خمس دقائق أخري، ثم نضع المكرونة بعض سلقها نصف سواه في ماء وملح ومعلقة زيت لمدة 10 دقائق. نقلب ونتركها ثلاث دقائق ونطفي عليها، تقدم ساخنة بالهناء والشفاء. أهم فوائد الفراخ البيضاء للجسم تعرفي من خلال السطور الأتية علي أهم فوائد الدجاج للجسم وهي كالاتي:- تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتينات ذات النوعية الجيدة للجسم. هي ذات قيمة غذائية أكبر من اللحوم الحمراء. تعتبر من أهم المصادر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان. تحتوي علي الكثير من الاملاح المعدنية مثل الفسفور. تحتوي علي العديد من الفيتامينات لإنتاج الطاقة للجسم. الوسوم

تعتبر مكرونة بالخضار والفراخ ، من أشهي وألذ الأطباق المشهورة، التي يعشقها الكثير من الأطفال والكبار، يحتوي هذا الطبق علي العديد من الفوائد الصحية، ويتميز هذا الطبق بسرعة تحضيره ومذاقه اللذيذ، وشكلة المميز والمختلف والجذاب، فهي أكلة للذيذة ومشهورة جداً، يحتوي هذا الطبق علي العناصر الغذائية اللازمة لجسم الأنسان، طبق سهل وسريع وغني بكل العناصر اللازمة، بالإضافة لتيسته العالي جداً، وتبحث جميع الأمهات علي أكلات شهية وللذيذ لأطفالها، سوف نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالخضار والفراخ في بضع دقائق بأسهل الخطوات. مكونات عمل مكرونة بالخضار والفراخ مكونات عمل مكرونة بالخضار والفراخ تعرفي علي مكونات عمل المكرونة بالخضار وهي كالاتي:- كيس مكرونة أي نوع.

ثلاث صدور فراخ فليه مقطعه شرائح.

خضار مشكل مقطع شرائح جزر وكوسه وبصل وثوم فلفل رومي وطماطم.

معلقتين كبار صويا صوص.

معلقة عسل نحل.

مكعب مرقه.

ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي علي أسهل الخطوات لتحضير مكرونة بالخضار والفراخ خلال بضع دقائق وهي كما يلي:- نقوم بوضع الزيت في حلة علي النار، عندما يسخن الزيت جيداً، ننزل بالفراخ وعليها البهارات، عندما تتشوح ننزل بالخضار نقلب ونغطي عشر دقائق. ثم نقوم بإضافة الصوص والعسل، ونغطي خمس دقائق أخري، ثم نضع المكرونة بعض سلقها نصف سواه في ماء وملح ومعلقة زيت لمدة 10 دقائق. نقلب ونتركها ثلاث دقائق ونطفي عليها، تقدم ساخنة بالهناء والشفاء. أهم فوائد الفراخ البيضاء للجسم تعرفي من خلال السطور الأتية علي أهم فوائد الدجاج للجسم وهي كالاتي:- تحتوي علي نسبة كبيرة من البروتينات ذات النوعية الجيدة للجسم. هي ذات قيمة غذائية أكبر من اللحوم الحمراء. تعتبر من أهم المصادر الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان. تحتوي علي الكثير من الاملاح المعدنية مثل الفسفور. تحتوي علي العديد من الفيتامينات لإنتاج الطاقة للجسم.

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