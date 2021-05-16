الإنفلونزا ونزلات البرد وأهم النصائح للتغلب على الإصابة وعادات يجب الابتعاد عنها

الإنفلونزا ونزلات البرد، مصابين نزلات البرد احذروا هذه العادات فالكثيرين من الاشخاص يعانون خلال فصل الربيع من نزلات برد شديدة أو إنفلونزا نتيجة لتقلبات الجو، ولكن هذه الاعوام اقترنت الإصابة بالإنفلونزا مع تفشي جائحة كورونا المستجد ما ادي إلى تضاعف المشكلة، وقلق الكثيرون من الاشخاص إذا كان من مصابي الوباء أو مصابي بنزلات البرد العادية، وبعض الاشخاص يلجئون لعادات خاطئة ومن خلال ذلك المقال سوف نوضح كيفية التعامل مع نزلات البرد،

ومع تزامن الانفلونزا مع الظروف الحالية من تفشي وباء كوفيد 19 فمن الضروري علي المصاب بنزلات البرد الاهتمام بتناول الغذاء الصحي، وتجب كل ما يؤدي إلى الارهاق والوهن،

ولكن اذا كان المريض مصاب بارتفاع درجة الحرارة او مصاب بالأعراض المتعرف عليها يجيب عليه استشارة طبيب مختص لمساعدته علي تخطي الوباء.

يجب الابتعاد عن تناول المشروبات الباردة

يجب علي مريض حساسية الصدر الابتعاد عن الاطعمة مثل الفراولة والموز ومنتجات الالبان والمانجو والعطور ذات الروائح النفاذ؛ حتي لا يتعرض للإصابة بضيف في التنفس

الاكثار من اكل وجبات كثيرة وتحتوي علي كميه كبيرة من الدهون

الفوضى وعدم الاخذ بالاحتياطات الاحترازية

مجالسة اشخاص آخرين دون لبس كمامة

الإكثار من المداومة علي تناول الاعشاب وشرب السوائل الدافئة وخاصة في فترة الصباح والتي تعمل علي تهدئة الشعب الهوائية الاهتمام بالمشروبات والاطعمة الغنية بمضادات الاكسدة والتي تعمل علي رفع مناعة المصاب الاكثار من تناول الخضروات الورقية والفواكه التي تحتوي علي فيتامين سي مثل، الكيوي والتفاح والبرتقال والبروكلي والبنجر والخس ممارسة التمارين الرياضة فإنها ترفع من مناعة الانسان الجسدية تناول الأدوية في معادها التي يقررها الطبيب في حالة اذا كان الوباء مصحوب بارتفاع في درجة الحرارة وإرهاق

عادات يجب الابتعاد عنها لمصابين الإنفلونزاالوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

كما أشارت التقارير التي نصت عليها وزارات الصحة، أنه من الضروري علي الشخص المصاب بنزلات البرد تناول ملعقة من العسل علي نصف كوب من الماء يوميا في الصباح، لأن ذلك يساعد الشخص المصاب من تقوية الجهاز المناعي، ويقضي علي الوباء لأنه غني بالعناصر الغذائية ويحد من الالتهابات التي تصيب الحنجرة.