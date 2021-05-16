أطعمة تزيد حرق الدهون في الجسم بمعدل سريع جداً للتخسيس بأمان

أطعمة تزيد حرق الدهون في الجسم يمكنكم تجربتها لمساعدتكم في التخلص من بعض الوزن الزائد، كيفية زيادة معدل حرق الدهون في الجسم هو السؤال الذي يشغل الكثيرون، فهناك أطعمة تزيد معدل حرق دهون الجسم وكذلك بعض المشروبات التي تزيد من معدل التمثيل الغذائي، وحرق دهون البطن، معدل حرق الدهون هو من أحد الأشياء الهامة التي تتحكم في نزول الوزن، لذلك يهتم به كل من يريد إنقاص وزنه حتى يستطيع إنزال الوزن بأمان وبدون أي مشكلة، ويتحكم في معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم عدد كبير من العوامل منها عوامل وراثية أو عوامل ترتبط بطبيعة الحياة أو طبيعة الطعام أو عوامل جوية وبيئية، ورغم ذلك هناك بعض أطعمة تزيد معدل حرق الدهون في الجسم سنخبركم بها.

تناول كوباً من الزبادي في اليوم يساعد على تنشيط البكتيريا النافعة في الأمعاء مما يتسبب في زيادة معدل حرق الدهون.

لا يشترط تناول الزبادي الخالي من الدسم بل يمكن تناول أي نوع من الزبادي ويمكن أيضاً إضافة بعض المواد النشطة الحرق مثل الليمون أو القرفة.



مثل تناول البيض المسلوق أو الفول بدون زيت أو الجبنة خالية الدسم.

أو تناول اللحوم البيضاء مثل لحم الأرانب أو لحم الدجاج شريطة أن يكون منزوع الجلد والدسم.

إن تناول البروتينات يزيد من نسبة العضلات في الجسم، وبالتالي زيادة نسبة العضلات يزيد من نسبة حرق الدهون.

تحتوي المكسرات النيئة على المعادن التي تحفز الجسم على زيادة معدلات التمثيل الغذائي.

يمكن تناول فصين من الثوم على الريق للتخلص من السموم في الجسم وتخفيض ضغط الدم.

أو تناول الثوم مع الوجبات ولكن بدون تحمير أو إضافة زيوت.

يعد الشوفان بديلاً أفضل من الخبز الأبيض يساعد على زيادة معدلات الحرق.

يمكن تناول الشوفان في صورة خبز الشوفان أو بسكويت الشوفان أو تناول شوربة الشوفان مع الخضروات.

من الخضروات المفيدة والهامة في حرق الدهون والتخلص من السمنة.

يمكن تناول الكرنب في السلطات أو تناول شوربة الكرنب الحارقة.

التفاح من أكثر الفواكه التي ينصح بها أطباء التغذية وهي من أكثر الفواكه التي توجد على جداول الأنظمة الغذائية وذلك للفائدة الكبيرة التي يتمتع بها التفاح من فيتامينات ومعادن ومواد غذائية فضلاً عن أنه مشبع.

وإلى جانب ذلك يساعد التفاح كذلك على زيادة معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم.

يحتوي الكيوي على سعرات حرارية بسيطة حيث تبلغ كمية السعرات الحرارية به حوالي 30 سعرة حرارية لكل ثمرة، لذلك فهو يعتبر وجبة مثالية تساعد على إنقاص الوزن.

إلى جانب وجود معادن غذائية تساعد على تنشيط معدلات الحرق.

يعد من الفاكهة الحارقة الدهون فهو ينشط الحرق بصورة سريعة.

يؤكل الأناناس في حالته الطبيعية بدون أي إضافات ويمكن تناول حتى خمس شرائح منه بين الوجبات.

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هناك بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن يزيد معدل حرق الدهون في الجسم، وهي: