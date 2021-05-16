طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي زي المطاعم وأحلى

طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي، الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي التي تختلف بشكل واضح عن الفراخ المشوية الأخرى، الذي يدفع ناس عديدة للتعرف على طريقة تتبيلة الحاتى لتنوع الشوي و لمذاق رائع ومختلف، اتبع الخطوات التالية لعمل فراخ مشوية بتتبيلة الحاتي شهية ولذيذة كالمطاعم، ولن تحتاجى إلى شرائها من المطاعم بعد الآن. طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي المكونات: فرخة حجم متوسط ومقطعة.

حبة من الطماطم ومقطعة.

زبادي بمقدار كوب ونصف.

حبه صغيرة من البصل.

عصير ليمونة.

ملعقة حجم كبير من كلاً من ( بودرة البصل، بودرة الثوم، بهارات فراخ، كركم، بهارات فراخ مشوية)

ملح وفلفل.

ملعقة حجم صغير من القرفة.

نصف ملعقة حجم صفير من جوزة الطيب.

زيت ذرة بمقدار ملعقتين حجم كبير.

حزمة من البقدونس.

خل بمقدار ملعقتين حجم كبير. خطوات عمل الفراخ المشوية توضع الفراخ أولاً في القليل من الخل والليمون لتنظيفها جيداً والقضاء على أي رائحة.

وبعدها نبدأ بتجهيز الفرخة وتتبيلها، في البداية نقوم بعمل تجويف في كل قطعة من الفرخة.

ثم نضع الطماطم والبقدونس والبصل بالكبة ونضع عليهم جميع التوابل والزبادي وكذلك الزيت، والليمون والخل ونخلط بشكل جيد وتعديل الملح لمذاق المرغوب.

وبعدها نتبل الفراخ بالخليط جيداً والحرص أن يدخل الخليط بالتجويف الموجود بقطعة الفرخة.

ثم توضع بالثلاجة خمس ساعات، وبعدها توضع بصنية وتدخل الفرخ لحين نضجها وشويها من خلال إشعال الفرن بعد نضج الفراخ ومتابعتها بضع دقائق ثم يتم سكبها بالطبق الخاص بالتقديم وتزينها بالبقدونس. خطوات عمل الفراخ المشوية يراعى عند وضع الفراخ فى الفرن أن تكون درجة الحرارة متوسطة حتى لا تأخذ لون من الخارج وتكون نيه من الداخل، كما يمكن تغليف اللحم بالورق الفويل فى حال أنها أخذت لون بدون أن تنضج من الداخل حتى تُكمل التسوية. الوسوم

طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي، الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي التي تختلف بشكل واضح عن الفراخ المشوية الأخرى، الذي يدفع ناس عديدة للتعرف على طريقة تتبيلة الحاتى لتنوع الشوي و لمذاق رائع ومختلف، اتبع الخطوات التالية لعمل فراخ مشوية بتتبيلة الحاتي شهية ولذيذة كالمطاعم، ولن تحتاجى إلى شرائها من المطاعم بعد الآن. طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الفراخ المشوية بتتبيلة الحاتي المكونات: فرخة حجم متوسط ومقطعة.

حبة من الطماطم ومقطعة.

زبادي بمقدار كوب ونصف.

حبه صغيرة من البصل.

عصير ليمونة.

ملعقة حجم كبير من كلاً من ( بودرة البصل، بودرة الثوم، بهارات فراخ، كركم، بهارات فراخ مشوية)

ملح وفلفل.

ملعقة حجم صغير من القرفة.

نصف ملعقة حجم صفير من جوزة الطيب.

زيت ذرة بمقدار ملعقتين حجم كبير.

حزمة من البقدونس.

خل بمقدار ملعقتين حجم كبير. خطوات عمل الفراخ المشوية توضع الفراخ أولاً في القليل من الخل والليمون لتنظيفها جيداً والقضاء على أي رائحة.

وبعدها نبدأ بتجهيز الفرخة وتتبيلها، في البداية نقوم بعمل تجويف في كل قطعة من الفرخة.

ثم نضع الطماطم والبقدونس والبصل بالكبة ونضع عليهم جميع التوابل والزبادي وكذلك الزيت، والليمون والخل ونخلط بشكل جيد وتعديل الملح لمذاق المرغوب.

وبعدها نتبل الفراخ بالخليط جيداً والحرص أن يدخل الخليط بالتجويف الموجود بقطعة الفرخة.

ثم توضع بالثلاجة خمس ساعات، وبعدها توضع بصنية وتدخل الفرخ لحين نضجها وشويها من خلال إشعال الفرن بعد نضج الفراخ ومتابعتها بضع دقائق ثم يتم سكبها بالطبق الخاص بالتقديم وتزينها بالبقدونس. خطوات عمل الفراخ المشوية يراعى عند وضع الفراخ فى الفرن أن تكون درجة الحرارة متوسطة حتى لا تأخذ لون من الخارج وتكون نيه من الداخل، كما يمكن تغليف اللحم بالورق الفويل فى حال أنها أخذت لون بدون أن تنضج من الداخل حتى تُكمل التسوية.

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