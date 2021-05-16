بأقل التكاليف اجمل صبغة شعر رمادي غامق في البيت درجات البني الرمادي

صبغة شعر رمادي غامق تعد من أكثر الصبغة انتشارًا بين مختلف الفتيات، وذلك لأنها من أحدث الألوان بالعالم صيحات موضة الشعر، حيث يفضلها مختلف السيدات لأنها تساعد على إخفاء الشعر الأبيض تمامًا، والذي يعتبر من أهم العوامل التي تساعد على انتشار البحث عن صبغة شعر مناسبة وخاصة اللون الرمادي بدرجاته خلال الفترة الأخيرة، لأنها الأقرب للون الشيب في الشعر، ولان تغيير لون الشعر الأبيض بصبغة سوداء فيه أقاويل حول الحرمانية لتغيير الشيب، لذلك يفضلن الكثير درجات البني الرمادي وصبغات اللون البني بجميع درجاته وكذلك الرمادي الغامق.

مواد صبغة شعر رمادي غامق

حضري في البيت صبغات شعر عسلي ذهبي بأقل التكاليف، وكذلك صبغة شعر بني بندقي، تتكون صبغة شعر رمادي غامق من مجموعة من المواد التي تتمثل في النقاط التالية :

عبوة صبغة تكون باللون الأشقر الذهبي.

عبوة صبغة باللون الاشقر الثلجي.

علبة أكسجين تكون بتركيز يصل إلى 30%، وذلك في حالة إذا كان لون الشعر فاتح، أما في حالة إذا كان لونه بنيًا غامقًا أو لونه أسود فيجب استخدام علبة أكسجين يصل تركيزها إلى 40%.

ملعقة بلسم شعر تكون كبيرة الحجم، بشرط أن يكون هذا البلسم مناسب لشعرك، لكي يحمي شعرك من التعرض إلى الجفاف والتلف أثناء عملية الصبغ.

وعاء بلاستيك يناسب الصبغة، لكي يتم خلط كافة المكونات فيه.

فرشاة الصبغة.

منشفة قديمة، يتم وضعها على الملابس لحمايتها من الصبغة.

طريقة وضع صبغة الشعر بالخطوات

لا تحتاج إلى الذهاب لمراكز التجميل التي تحتاج لأموال كثيرة، وهذا يكون من خلال إتباع الخطوات الآتية :

● قومي بإفراغ عبوات الصبغ بالوعاء.

● ثم ضعي الأكسجين في الوعاء.

● اخلطي المكونات جيدًا من خلال فرشاة الصبغة حتى تصبح متجانسة.

● غطي الوعاء بواسطة كيس بلاستيك يكون شفاف.

● اتركي الوعاء لمدة تصل إلى ساعة.

● ثم قومي بتقسيم شعرك لأربع أقسام تكون متساوي.

● بعد ذلك قومي بتثبيت كل قسم باستخدام ملقط للشعر.

● ثم افردي الصبغة على أقسام الشعر.

● اتركي الصبغة على شعرك لمدة تصل إلى 45 دقيقة.

● اغسلي شعرك.

من أجمل ألوان صبغات الشعر الجديدة هي الصبغات الطبيعية والتي من السهل تكوينها في البيت وسيتم تباعا وضع صبغات طبيعية من الحناء، ولكن الآن لتحضير صبغة شعر رمادي غامق يجب من إحضار اللون المناسب وبسهولة باقي الخطوات كما شرحناها.