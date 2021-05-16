خمس أطعمة رائعة تعمل على تحسين الحالة المزاجية مع انتهاء إجازة العيد

نحتاج بعد فترة العيد إلى تحسين الحالة المزاجية، وخاصة بعد العودة إلى العمل من جديد وانتهاء الإجازة، لذا سوف نقدم لحضراتكم بعض الأطعمة الرائعة التي تحفز على إنتاج السيروتونين الذي يعمل ويُساعد بشكل كبير وفعال على رفع المزاج، حيث يحرص العديد من الأشخاص على الجمع بين الحفاظ على الحالة المزاجية والتغذية الجيدة، حيث انه يتناول ما يكفي من الأطعمة الرائعة التي تناسب مزاجك وتقيد جميع الأطعمة التي تجعلك تشعر بالإحباط خلال الفترة القادمة.

أطعمة لتحسين الحالة المزاجية

ترتبط الحالة المزاجية كثيراً بنوع الطعام الذي يتناوله الشخص، لذا سوف نقدم لكم أهم الأطعمة التي تعمل على تسجين المزاج، والتي من منها التوت، والشوكولاتة الداكنة، والمكسرات والبذور، سمك السالمون، والسبانخ.

أولاً التوت: تعمل العديد من الفاكهة على تحسين الحالة المزاجية وانخفاض معدلات الاكتئاب، حيث أنه نظام غذائي مضاد للأكسدة، حيث انه يعالج الالتهابات المرتبطة بالاكتئاب، ويحتوي التوت على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تلعب دوراً حيوياً في انخفاض معدلات الاكتئاب والإجهاد التأكسدي، كما أنه غني بالمواد المقاومة للأمراض.

ثانياً الشوكولاتة الداكنة: تناول تلك الشوكولاتة يجعلك تشعر بالهدوء والسعادة، حيث أنها تساعد على انتاج الإندروفين والذي يُشعر الشخص بمشاعر السعادة والسرور، كما انها تعمل على زيادة تدفق الدم إلى العقل وتقلل الالتهاب وتعزز صحة الدماغ لدي الشخص، مما يدعم الحالة المزاجية.

ثالثاً المكسرات والبذور: تتكون تلك البذور والمكسرات من التريتوفان وهو حمض مسئول عن انتاج السيروتونين وهو يعزز المزاج ويُشعر الشخص بالسعادة، ومن اهم تلك البذور السمسم واللوز والكاجو والفول السوداني والجوز وغيرها، حيث تعمل على تقديم جزء كبير من النظام الغذائي الذي يدعم الشخص والدماغ ويشعر الشخص بالسعادة.

رابعاً سمك السلمون وهو يعمل على تحسين الحالة المزاجية، حيث تلعب الأحماض الدهنية الموجودة بها دوراً حيوياً في تصنيع الخلايا بالجسم مما يجعل البشرة لامعه ويعزز المناعة، وأن الأشخاص الذين يأكلون الأسماك الغنية باوميجا 3 يشعرون بالرضا ويكون في حالة مزاجية أكثر سعادة.

خامساً: السبانخ حيث تحتوي على المغنيسيوم الذي يعزز كثيراً الحالة المزاجية للأشخاص