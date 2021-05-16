طريقة عمل البسبوسة العادية المرملة بالمنزل والطعم لا يوصف

البسبوسة العادية ، من الحلويات الشرقية رائعة المذاق، ويعشقها كل المواطنين في الدول العربية، ودائماً تقدم في الأفراح وحفلات أعياد الميلاد، وفي عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، وخلال شهر رمضان تعتبر من الأطباق الرئيسية كل يوم، لاحتوائها على سعرات حرارية عالية تعوض الجسم ما يفقده من طاقة خلال فترة الصيام، وتستطيع أي ربة منزل أن تقوم بصناعتها في المنزل بكل سهولة، حتى تضمن لأسرتها السلامة من الميكروبات التي تسببها الحلويات التي يتم شرائها من الخارج، نتيجة انتهاء صلاحيتها أو استخدام مواد مخزنة لفترات طويلة، وتوجد أنواع كثيرة منها مثل البسبوسة بالقشطة، والبسبوسة بالكراميل، والبسبوسة بالمكسرات، وكلها أنواع لذيذة الطعم وشهية، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة العادية بالمنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل البسبوسة العادية

تحتوي على مكونات سهله وبسيطة ومتوفرة في البيت وفي المحلات وهى كالتالي:-

3 أكواب من السميد.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم.

ثلاثة أرباع كوب من السمن.

ثلاثة أرباع كوب من الحليب.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

نصف كوب من القطر الثقيل.

ملعقة من الطحينة.

مكونات عمل الشربات

تحتوي طريقة عمل شربات الحلويات على المكونات الآتية:-

كوب وربع سكر.

كوب وربع ماء.

نصف ليمونة.

طريقة تحضير البسبوسة العادية

نستطيع عملها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه السميد وجوز الهند، ونخلطهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بإحضار صينية فرن وندهنها بالسمن والطحينة. نحضر إناء متوسط الحجم، ونضع فيه السمن الدافئ، والحليب الدافئ، والسكر، والشربات ونقلبهم حتى يذوب السكر تماماً. نقوم بإحضار خليط السميد وجوز الهند، ونخلطهم مع الخليط السابق حتى يصبح قوامه مرمل. نقوم بوضع الخليط في صينية الفرن، ونضغط عليه حتى يصبح متساوي في الصينية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ مئوية. نترك صينية البسبوسة في الفرن حتى تتحمر وتنضج.

طريقة عمل الشربات

طريقة عمل شربات البسبوسة العادية سهل وبسيط وخطوات تحضيره كما يلي:-