طريقة المطبق بالرقاق عبر موقعنا، المطبق هو أحد أنواع الأكلات المعروفة منذ القدم ويرجع أصله إلى المطبخ اليمني بالإضافة إلى شهرته في المملكة العربية السعودية، حيث يحتوي على عجينة وأيضاً حشوة على حسب رغبتك، فيمكنك تحضيرها باللحم أو الجبن أو غيرهم من الحشوات الأخرى.

طريقة المطبق بالرقاق

يُعتبر المطبق من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين ويُمكنك تحضيره عن طريق اتباع ما يلي:

كيلو فقط من الدقيق المنخول.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

ملعقة من الملح.

كيلو من اللحم المفروم بشكل جيد.

كوب فقط طماطم مقطعة.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

كوب من الكرات المفروم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

بيضة فقط مخفوقة.

حبتان من البصل المفروم.

نضع في إناء عميق كلاً من السكر، والدقيق المنخول ونخلطهم بشكل جيد. نضيف إلى المزيج السابق الخميرة الفورية، والملح، والماء الدافئ ونمزجهم جيداً. نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نغطيها حتى يتضاعف حجمها. بعد ذلك نسلق اللحم في وعاء على النار ونضيف إليه البقدونس، والكرات، والبصل، والبيض، وباقي المكونات الأخرى ونخلطهم بشكل جيد. يتم فرد العجينة السابقة ثم نوزع بها الحشوة السابقة. نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع بها المطبق ويترك حتى ينضج ويُصبح لونه ذهبي. نخرج المطبق من الفرن ويقطع ويُقدم بألف هنا.

ثلاث أكواب من الدقيق المنخول الأبيض.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الملح.

كمية من الجبن.

ملعقة من الكمون.

كمية مناسبة من البقدونس المفروم.

كمية من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

كمية مناسبة من البصل المفروم.

نضع في وعاء عميق كلاً من الدقيق، والماء، والخميرة الفورية ونخلطهم بشكل جيد. نضيف إلى المزيج السابق الملح ونخلطهم جيداً حتى تتجانس وتتداخل المكونات مع بعضها. نترك العجينة جانباً حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. في وعاء أخر نضع كلاً من البصل، والكمون، والبقدونس ونخلطهم بشكل جيد مع الجبن. نفرد العجينة ونضع بها الخليط السابق بشكل جيد. نسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نضع المطبق ويترك حتى ينضج.

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