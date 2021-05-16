طريقة الشوربة البيضاء العادية وبالدجاج والذرة

طريقة الشوربة البيضاء بطرق مختلفة عبر موقعنا، تُعتبر تلك أحد أنواع الحساء المفضلة كثيراً ويتم تقديمها على وجبة الغداء نظراً لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، حيث يُمكنك عملها بطرق مختلفة على حسب رغبتك.طريقة الشوربة البيضاء
تُعد الشوربة البيضاء من أنواع الحساء التي يفضل تناولها الكثيرين نظراً لمذاقها الشهي اللذيذ، وتختلف طريقة تحضيرها من شخص لأخر على حسب المكونات التي يرغبون في إضافتها.مكونات الشوربة البيضاء
- ثلاث ملاعق من الزبدة.
- قطعتان من الدجاج الفيلية.
- حبة من الثوم المهروس.
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- كمية مناسبة من الماء.
- نصف كوب من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الحليب المجفف.
- ثلث كوب من الكريمة السائلة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- ربع ملعقة من الزنجبيل.
- نُجهز وعاء ونضع به الزبدة ونرفعه على نار متوسطة وتترك حتى تذوب.
- نضيف بعد ذلك الثوم، والبصل ونقلب بواسطة ملعقة خشبية.
- يتم غسل الدجاج ويُقطع إلى قطع صغيرة الحجم ثم نضيفه إلى المزيج السابق ونقلب.
- بعد ذلك نضيف في وعاء الخلاط الكهربائي الحليب المجفف، والماء، والدقيق المنخول، والملح، والفلفل الأبيض، والزنجبيل ونخلطهم حتى نحصل على خليط متجانس.
- نسكب الخليط على الدجاج في القدر ويترك حتى يغلي بشكل جيد.
- نرفع المزيج بعد النضوج ويتم تناوله بألف هنا.
تتسم تلك الشوربة بالمذاق الذي لا مثيل له فالصغار والكبار يفضلون تناولها.المقادير
- كمية مناسبة من مرق الدجاج.
- ثلاث قطع صغيرة من صدر الدجاج.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأبيض.
- كوب فقط من الذرة.
- ربع كوب من النشا.
- بيضة فقط.
- نضع المرق في قدر على النار ويترك حتى يغلي.
- نضيف إلى المرق الفلفل الأبيض، والملح، والدجاج المقطع إلى قطع صغيرة الحجم.
- يتم إضافة الذرة، والنشا ونقلب جيداً.
- نسكب الشوربة في وعاء للتقديم بألف هنا.
بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان طريقـة الشوربة البيضاء وذكرنا لكم طريقتين يُمكنكم عملها وتجهزيها بألف هنا.
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طريقة الشوربة البيضاء بطرق مختلفة عبر موقعنا، تُعتبر تلك أحد أنواع الحساء المفضلة كثيراً ويتم تقديمها على وجبة الغداء نظراً لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، حيث يُمكنك عملها بطرق مختلفة على حسب رغبتك.طريقة الشوربة البيضاء
تُعد الشوربة البيضاء من أنواع الحساء التي يفضل تناولها الكثيرين نظراً لمذاقها الشهي اللذيذ، وتختلف طريقة تحضيرها من شخص لأخر على حسب المكونات التي يرغبون في إضافتها.مكونات الشوربة البيضاء
- ثلاث ملاعق من الزبدة.
- قطعتان من الدجاج الفيلية.
- حبة من الثوم المهروس.
- حبة كبيرة من البصل المفروم.
- كمية مناسبة من الماء.
- نصف كوب من الدقيق المنخول.
- نصف كوب من الحليب المجفف.
- ثلث كوب من الكريمة السائلة.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
- ربع ملعقة من الزنجبيل.
- نُجهز وعاء ونضع به الزبدة ونرفعه على نار متوسطة وتترك حتى تذوب.
- نضيف بعد ذلك الثوم، والبصل ونقلب بواسطة ملعقة خشبية.
- يتم غسل الدجاج ويُقطع إلى قطع صغيرة الحجم ثم نضيفه إلى المزيج السابق ونقلب.
- بعد ذلك نضيف في وعاء الخلاط الكهربائي الحليب المجفف، والماء، والدقيق المنخول، والملح، والفلفل الأبيض، والزنجبيل ونخلطهم حتى نحصل على خليط متجانس.
- نسكب الخليط على الدجاج في القدر ويترك حتى يغلي بشكل جيد.
- نرفع المزيج بعد النضوج ويتم تناوله بألف هنا.
تتسم تلك الشوربة بالمذاق الذي لا مثيل له فالصغار والكبار يفضلون تناولها.المقادير
- كمية مناسبة من مرق الدجاج.
- ثلاث قطع صغيرة من صدر الدجاج.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأبيض.
- كوب فقط من الذرة.
- ربع كوب من النشا.
- بيضة فقط.
- نضع المرق في قدر على النار ويترك حتى يغلي.
- نضيف إلى المرق الفلفل الأبيض، والملح، والدجاج المقطع إلى قطع صغيرة الحجم.
- يتم إضافة الذرة، والنشا ونقلب جيداً.
- نسكب الشوربة في وعاء للتقديم بألف هنا.
بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان طريقـة الشوربة البيضاء وذكرنا لكم طريقتين يُمكنكم عملها وتجهزيها بألف هنا.
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