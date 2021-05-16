من غير ليزر و تقشير أقوي كريم تفتيح وتبييض وتنعيم الأماكن الحساسة والداكنة بالجسم

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أقوي الكريمات والخلطات لتفتيح وتبييض البشرة هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات للعناية بالبشرة والأماكن الداكنة ويوجد الكثير من أنواع الكريمات مثل كريم لتفتيح البشرة وكريم للوجه وكريم للمناطق الحساسة والداكنة وكريم لتفتيح البشرة السمراء وكريم للشمس لكي لا يحترق الجلد ويكتسب أشعة الشمس الصحية والمفيدة للجلد وهذا ما سنقوم بتوضحية في هذه المقالة تابع الآتيتفتيح وتبييض وتنعيم الأماكن الحساسة والداكنة
الكريمات التي تحتوي علي الحليب والليمون هي من الكريمات المفيدة جدا للبشره والتي يجب أستخدامها تحت إشراف الطبيب حتي لا يتضرر الجلد ويفضل استعمال الكريمات والخلطات مرتين في الأسبوع وتظهر النتيجة ويتفتح الجلد بعد اربع أسابيع من استخدامه ويفضل استخدام الكريمات والخلطات الطبيعية التي تحتوي علي جل الصبار والليمون والبودر الطبيعي المناسب لجميع أنواع البشرة .كريم تبييض وتفتيح البشرة
وينصح الكثير من الأطباء استخدام الخلطات والوصفات الطبيعية التي لها نتيجة امنة وصحية علي الجلد لأنه يحتوي علي مكونات طبيعيه ولا يوجد به ضرر والكثير يستخدموه للوجه لأنه يجعل الوجه متفتحا وناعما ويزيل الهالات السوداء تحت العين ويصبح الوجه صحيا ونظيفا ويوجد كريم اولي اولوفيرا بالمملكة العربية السعودية حيث ينصح به الكثير من الأطباء ويستخدمه الكثير من الأشخاص وله نتيجة مذهله وإيجابية حتي الآن مما دفع الكثيرون في البحث عنه في النت والبحث عن الأماكن التي يباع فيها وهو متوفرا في الكثير من المناطق لان الطلب عليه كثيراخلطة طبيعية لتفتيح البشرة :
المكونات :
- عسل النحل : 2 معلقة كبير
- الليمون : عدد 1 ليمون
طريقة التحضير :
نقوم بعصر الليمون في طبق صغير ونضع العسل ونقوم بخلطهم جيدا
طريقة الاستعمال :
- نقوم بوضع الخليط علي الوجه باستخدام الفرشاة
- نترك الخليط علي الوجه لمدة 10 دقائق
- نغسل الوجه بماء جيدا وتصبح البشرة متفتحه وناعمه جدا
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أقوي الكريمات والخلطات لتفتيح وتبييض البشرة هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات للعناية بالبشرة والأماكن الداكنة ويوجد الكثير من أنواع الكريمات مثل كريم لتفتيح البشرة وكريم للوجه وكريم للمناطق الحساسة والداكنة وكريم لتفتيح البشرة السمراء وكريم للشمس لكي لا يحترق الجلد ويكتسب أشعة الشمس الصحية والمفيدة للجلد وهذا ما سنقوم بتوضحية في هذه المقالة تابع الآتيتفتيح وتبييض وتنعيم الأماكن الحساسة والداكنة
الكريمات التي تحتوي علي الحليب والليمون هي من الكريمات المفيدة جدا للبشره والتي يجب أستخدامها تحت إشراف الطبيب حتي لا يتضرر الجلد ويفضل استعمال الكريمات والخلطات مرتين في الأسبوع وتظهر النتيجة ويتفتح الجلد بعد اربع أسابيع من استخدامه ويفضل استخدام الكريمات والخلطات الطبيعية التي تحتوي علي جل الصبار والليمون والبودر الطبيعي المناسب لجميع أنواع البشرة .كريم تبييض وتفتيح البشرة
وينصح الكثير من الأطباء استخدام الخلطات والوصفات الطبيعية التي لها نتيجة امنة وصحية علي الجلد لأنه يحتوي علي مكونات طبيعيه ولا يوجد به ضرر والكثير يستخدموه للوجه لأنه يجعل الوجه متفتحا وناعما ويزيل الهالات السوداء تحت العين ويصبح الوجه صحيا ونظيفا ويوجد كريم اولي اولوفيرا بالمملكة العربية السعودية حيث ينصح به الكثير من الأطباء ويستخدمه الكثير من الأشخاص وله نتيجة مذهله وإيجابية حتي الآن مما دفع الكثيرون في البحث عنه في النت والبحث عن الأماكن التي يباع فيها وهو متوفرا في الكثير من المناطق لان الطلب عليه كثيراخلطة طبيعية لتفتيح البشرة :
المكونات :
- عسل النحل : 2 معلقة كبير
- الليمون : عدد 1 ليمون
طريقة التحضير :
نقوم بعصر الليمون في طبق صغير ونضع العسل ونقوم بخلطهم جيدا
طريقة الاستعمال :
- نقوم بوضع الخليط علي الوجه باستخدام الفرشاة
- نترك الخليط علي الوجه لمدة 10 دقائق
- نغسل الوجه بماء جيدا وتصبح البشرة متفتحه وناعمه جدا
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