ماهو مرض الإنتان وماهي أعراضه، والإنتان أو مايسمى بتعفن الدم هو حالة صحية خطيرة ناجمة عن استجابة الجسم للعدوى، تتسبب بوفاة واحدة من بين كل خمس وفيات في العالم، وحتى الناجين من تعفن الدم ليسوا بعيدين عن الخطر.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن نصف المصابين فقط سيتعافون تمامًا، والبقية إما يموتون في غضون عام واحد أو يعانون من إعاقات طويلة الأمد، فما أسبابه؟

أسباب مرض الإنتان:

هنالك مجموعة من العوامل والمسببات لمرض الإنتان ذكرها موقع "مايو كلينك" وهي:

الإصابة بالتهاب الرئة.

عدوى الكلى والمثانة وأجزاء أخرى من الجهاز البولي.

أمراض الجهاز الهضمي.

الاستخدام السابق للمضادات الحيوية أو الكورتيكوستيرويدات.

الإصابة المسبقة بتجرثم الدم.

ضعف الجهاز المناعي.

الإصابة داء السكري.

أمراض الكلى أو الكبد المزمنة.

الدخول إلى وحدة العناية المركزة أو الإقامة الطويلة في المستشفى.

الخضوع لاستخدام الأجهزة التوغلية مثل القسطرة الوريدية أو أنابيب القسطرة وأنابيب التنفس.

عدوى مواقع القسطرة.

الجروح أو الحروق.

أعراض مرض الإنتان:

مرض الإنتان والإصابة به تمر بعدد من المراحل تختلف بها الأعراض من حيث عددها وحدتها، وفي الغالب الأعراض دوت الخليج كالتالي:

ارتفاع في درجة الحرارة والقشعريرة.

التعرق المفرط.

التعب أو الضعف الشديد.

الشعور المتكرر بالدوخة.

الإسهال.

تلون الجلد.

انخفاض عدد الصفائح الدموية.

صعوبات في التحدث.

ضيق في التنفس.

حدوث صدمة الإنتان وهي انخفاض ضغط الدم بسرعة مما يؤدي إلى الوفاة.

فقدان الوعي.

انخفاض القدرة على التبول.

تغير في الحالة العقلية.

علاج مرض الإنتان:

يمر تشخيص مرض الإنتان بعدد من المراحل تصل معظمها إلى ضرورة استخدام الأدوية الطبية لعلاج مرض الإنتان وعلى مدى طويل بالإضافة إلى أجهزة التنفس، أو الخضوع للجراحة.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات على نطاق دولي للوقاية من الإنتان، الذي يقتل، بحسب الدراسات الحديثة، 11 مليون شخص سنويًا ويتسبب بإعاقة الملايين.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.